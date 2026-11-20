Megazvezdnik in eden najboljših košarkarjev na svetu Luka Dončić je po ocenah revije Finance Manager v primerjavi z lanskim letom premožnejši za 23 milijonov evrov, s 126 na 149 milijonov evrov, kar ga uvršča na skupno 23. mesto med najbogatejšimi Slovenci.

Na 66. mestu lestvice je nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić. Njegovo premoženje ostaja ocenjeno na dobrih 69 milijonov evrov. Čeprav je kariero že končal, ostaja med najbogatejšimi slovenskimi športniki.

"Mislim, da je bilo kar veliko priprav, ampak smo zelo veseli in upam, da bo to igrišče zaživelo, da bo čim več otrok, da se bodo spoznavali, si pomagali, se igrali različne športe in pri tem uživali," je povedal junija letos ob odprtju košarkaškega igrišča.

Tik za njim je vratar madridskega Atletica Jan Oblak. Njegovo premoženje je v enem letu zraslo za 16 odstotkov in zdaj presega 65 milijonov evrov. Za najbolj plačanega vratarja na svetu je bil, po podatkih portala Livescore, razglašen letošnjega 4. septembra.

Oktobra letos je pred eno izmed tekem dejal: "Danes bom dokazal, da spadam sem in da me noben ne bo več premaknil iz tega gola."

Čeprav je sveže upokojen, je na lestvici tudi hokejski as Anže Kopitar. Po koncu dvajsetletne kariere pri Los Angeles Kings in dveh osvojenih Stanleyjevih pokalih je njegovo premoženje ocenjeno na skoraj 50 milijonov evrov.

"Mislim, da sta zelo vesela, da bosta imela očeta zase. To si tudi zaslužita. Enajst oziroma devet let sta imela očeta za polovični delovni čas, zdaj pa ga bosta končno imela za polni delovni čas," je aprila povedal o sovjih otrocih.

Na vrata najbogatejših pa že trkajo nova športna imena. Med njimi sta predvsem kolesarski šampion Tadej Pogačar in nogometni reprezentant Benjamin Šeško. Pogačar naj bi letno zaslužil okoli 12 milijonov evrov. Če se bo trend nadaljeval, bi se lahko že v nekaj letih seznamu najbogatejših Slovencev pridružila nova generacija športnih milijonarjev.