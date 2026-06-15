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Slovenija

Od Ljubljane do Postojne več kot 20-kilometrsko območje zastojev

Ljubljana, 15. 06. 2026 11.26 pred 16 minutami 1 min branja 26

Avtor:
N.L.
Kolona proti Kopru

Na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru je v delovni zapori pred Postojno zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Nastal je daljši zastoj, zamuda je približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec–Unec–Postojna–Razdrto, kjer so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa.

Delovna zapora pred Postojno
Delovna zapora pred Postojno
FOTO: Promet.si

Med Ljubljano in Koprom od počivališča Lom in priključkom Postojna v smeri Kopra je območje zastojev dolgo 21 kilometrov. Potovalni čas od Ljubljane do Kopra je dolg okoli 2 uri, poroča Prometno-informacijski center. Pred tem je pot voznikom vzela tudi dve uri in 20 minut.

Več kot 20-kilometrsko območje zastojev na primorski avtocesti
Več kot 20-kilometrsko območje zastojev na primorski avtocesti
FOTO: Promet.si

Na primorski avtocesti so zastoji še proti Ljubljani pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno ter med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici pa med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam.

Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

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KOMENTARJI26

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Perrun
15. 06. 2026 12.09
odkar je Vrtovec, je še slabše
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+2
4 2
dule07
15. 06. 2026 12.08
Sem prej v Dalmaciji
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+2
2 0
ImamLastnoMnenje
15. 06. 2026 12.08
Nemogoče....ob desnuharski vladi vse deluje brezhibno. Dela ne da se ne izvajajo ponoči, ne izvajajo se niti podnevi. V Ivančni gorici ob svetlem dnevu v soboto ni bilo nikogar na gradbišču....in zvečer ob 21-ih 3 km zastoji na južni obvoznici...ob zelo redkem prometu. Ni kaj, pretočnost izjemna.
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+1
3 2
Hudi časi
15. 06. 2026 12.13
Seveda nihče ne dela. Imajo omejeno število delavcev. Če hočejo nočno izmeno, potem jih je treba pripeljati iz drugih gradbišč. Ni pa nujno, da iz avtocest.
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0 0
dule07
15. 06. 2026 12.07
Vrtovec je rečil situacijo. Kaj je sedaj zopet problem??
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+1
4 3
lusma00
15. 06. 2026 12.07
Ljudje ne skrbite Jernej bo vse uredil...naj bi se delalo ponoči čez dan pa skoraj da nikjer nobenega in zakaj ker ta isti osebek očitno ne razume da je premalo delavne sile po drugi strani se pa po prsih tolče o svojem dosežku...far raje si nadeni ovratnik in pojdi tja kjer ti je mesto
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+1
4 3
mptour
15. 06. 2026 12.04
A ni to mežnar Vrtovc rešil?
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+3
6 3
Spletko
15. 06. 2026 12.06
Bratuškova je odprla vsa ta delovišča brihta
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+1
3 2
MO26
15. 06. 2026 11.59
Meni ni jasno kaj se sploh dela na Pomurski avtocesti...Prevoziš Madžarsko, nato pa prvi 12km 1 celoten pas zaprt in niti enega delavca ali delovnega stroja...ista izkušnja v soboto in včeraj. res ni zastojev, hitrost pa 60
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+2
2 0
mstefancic2
15. 06. 2026 11.55
Ma jebote, meni se zdi kot da to nalašč delajo. Ne mine niti enega jebenega dneva da ne bi bili večkilometrski zastoji!!!
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+3
4 1
Nikdar več
15. 06. 2026 11.54
Slovenija bi morala uvesti napovedi potovanja skozi Slovenijo. Omejitev kot za pogodnike na Mount Everest...😁
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+0
1 1
Nikdar več
15. 06. 2026 11.54
Pohodnike
Odgovori
0 0
kokicas
15. 06. 2026 11.53
Ne razumem da nimamo v takih delovnih zaporah rne avtovleke in ene policijske patrulije prisotne da se zadeva rešuje takoj
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+4
4 0
Nikdar več
15. 06. 2026 11.52
Če je kdo mislil, da bodo nočna dela zmanjšala trenutne zastoje, se krepko moti. S tem bi se moral skrajšati le rok izvedbe del. Če je bil plan npr. avgust, bi moral biti potemtakem julij.
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+4
4 0
Hudi časi
15. 06. 2026 11.51
2 uri 20 minut traja vožnja iz LJ do KP. To je pa že primerljivo z vožnjo z vlakom.
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+9
9 0
FONDAČ
15. 06. 2026 11.50
Včasih je treba tudi nekaj odtočiti. Moškim še nekako gre, kaj pa ženske.
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+3
3 0
Hudi časi
15. 06. 2026 11.53
Ne smeš na avtocesti stopiti ven iz avta. Lepo za vsak slučaj plastenka fruca v avto.
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+1
1 0
UnknownIdentity
15. 06. 2026 11.49
In oni mislijo dat AC policijo nazaj hahaha be...ki na kvadrat.
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+7
7 0
VladaJePadla
15. 06. 2026 11.57
Bedak si ti ko misliš da bo policija zato na cestah da nebo gneče.
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+0
2 2
August Landmesser
15. 06. 2026 11.46
nova vlada bivšega komunista lažnivega janše goljufov in lažnivcev pod taktirko teologa za infrastrukturo že deluje...gneča se je povečala tudi v nočnem času...
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+5
10 5
Prototip
15. 06. 2026 11.46
Važno,da narod kupuje vinjete,,,,za dars smo itak krivi državljani ki se v prevelikem številu vozimo po avtocestah...pa še tujci,,a ne morejo na hrvaško preko madžarske....
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+7
7 0
duhccc
15. 06. 2026 11.44
tok o sposobnosti darsa k rabjo ure da uredijo zastoje ...in tu je dokaz da niso sam soferji krivi in da je njihova logistika v krizi in da se zgovarjajo edn na druzga ...
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+0
2 2
Buci in Bobo
15. 06. 2026 11.43
Slovenija se nahaja na križišču sever jug zahod vzhod v centru evrope na pomembnem položaju za transtport, z izhodom na morje, ovo ono. Kje so avtoceste??? Kje je železnica??? Kje je kaj??? 🤔🤔🤔
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-1
1 2
Protoc
15. 06. 2026 11.43
Ce bi napisali od Ljubljane do Kopra v 1 uri, bi bilo nekaj novega. To so stare, izlizane zgodbe, za slovenske ceste.
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+3
3 0
plasticar
15. 06. 2026 11.41
saj pravijo da je to normalno ker se je zacela sezona dopustov??
Odgovori
+4
4 0
Hudi časi
15. 06. 2026 11.49
Če je to normalno, potem se lažje čaka. Težava pri čakanju je, če to ni normalno.
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+2
2 0
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