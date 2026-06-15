Od Ljubljane do Postojne več kot 20-kilometrsko območje zastojev

Med Ljubljano in Koprom od počivališča Lom in priključkom Postojna v smeri Kopra je območje zastojev dolgo 21 kilometrov. Potovalni čas od Ljubljane do Kopra je dolg okoli 2 uri, poroča Prometno-informacijski center. Pred tem je pot voznikom vzela tudi dve uri in 20 minut.
Na primorski avtocesti so zastoji še proti Ljubljani pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno ter med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.
Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici pa med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam.
Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
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