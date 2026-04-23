Od Lukovice do Ljubljane: gre hitreje po lokalni ali avtocesti?

Ob 7. uri zjutraj smo se odpravili na pot. Prizori avtoceste v nasprotno smer proti Ljubljani so bili takrat že kaotični. Tudi vozniki, ki smo jih srečali na poti, ocenjujejo, da je pretočnost "porazna". Želijo si, da bi delavci čim prej zaključili z deli. Nekaj minut pred 8. uro zjutraj je bila štajerska avtocesta na Googlovih zemljevidih obarvana povsem rdeče. "Koliko časa bova s snemalcem potrebovala za pot od Lukovice do Ljubljane, bomo še videli," je dejala naša novinarka Leja Hrovat, ki se je takrat odpravila na pot.

Zastoji na cestah FOTO: POP TV

Druga novinarka, Zala Bedenik, se je na pot odpravila istočasno, a sta s snemalcem izbrala regionalno cesto: "Bomo videli, ali je razlika v potovanju res tako velika." Tudi številni drugi vozniki ob delih in zastojih na cestah preračunavajo, katero pot naj izberejo, da bi do cilja prišli hitreje. Mnogi prav zaradi gneče raje izberejo poti zunaj avtocest, a tudi tam jih čaka gost promet, dela in zastoji. "Včeraj smo šli po stari cesti, a je bila prav tako gneča. Nič ne profitiraš," je dejal eden od njih. Drugi so povedali, da so za pot porabili tudi več kot uro in pol. "Vzpostavitev tretjega pasu se bo končala konec naslednjega leta. V letošnjem letu bomo zgradili tretji pas proti Ljubljani, potem pa bomo zadevo obrnili in v naslednjem letu zgradili še tretji pas proti Mariboru," je napovedal vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zasavnik.

Leja Hrovat na avtocesti FOTO: POP TV

Medtem pa situacija na avtocesti še slabša, kot so jo napovedovali Googlovi zemljevidi. "Po izvozu Domžale se začenja zožanje. Stojimo praktično na mestu in videli bomo, kdaj se bomo premaknili," je dejala Leja. A tudi vožnja po lokalni cesti ni prinesla bistveno boljše slike. "Do Domžal se iz Lukovice voziva 25 minut. Na cestah pa so vidni zastoji in cestna popravila," je pot med vožnjo komentirala Zala. Leja je bila po 45 minutah vožnje iz Lukovice šele pred izvozom Ljubljana Sneberje, ki pa se s tem tednom zapira. "Promet bo takrat preusmerjen na dve zožani pasovnici po smernem vozišču proti Mariboru, kjer bosta potekali dve zoženi pasovnici," je povedala. Zasavnik ob tem napoveduje, da se bo zožanje predvidoma zgodilo v nedeljo ali v ponedeljek zjutraj, a sam ne želi govoriti o kolapsu. "Ta odsek avtoceste je bil seveda prometno preobremenjen že pred začetkom samih del," je dejal.

Zala Bedenik FOTO: POP TV