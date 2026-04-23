Od Lukovice do Ljubljane: gre hitreje po lokalni ali avtocesti?

Ljubljana, 23. 04. 2026 19.04 pred 55 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Leja Hrovat Zala Bedenik
Leja Hrovat na avtocesti

Dolgi zastoji na štajerski avtocesti so očitno postali stalnica. Posledično je vsak dan ob prometnih konicah kolaps tudi na vzporednih lokalnih cestah. Čez nekaj dni pa naj bi zaprli še priključek Sneberje in celotno vozišče proti Ljubljani, kar pomeni, da bosta po dva zožena pasova v vsako smer še ožja kot doslej. Vozniki se zato bojijo še daljših zastojev, na Darsu pa medtem trdijo, da bo pretočnost večja. V jutranji konici sta se na teren odpravili tudi naši novinarki.

Ob 7. uri zjutraj smo se odpravili na pot. Prizori avtoceste v nasprotno smer proti Ljubljani so bili takrat že kaotični. Tudi vozniki, ki smo jih srečali na poti, ocenjujejo, da je pretočnost "porazna". Želijo si, da bi delavci čim prej zaključili z deli.

Nekaj minut pred 8. uro zjutraj je bila štajerska avtocesta na Googlovih zemljevidih obarvana povsem rdeče. "Koliko časa bova s snemalcem potrebovala za pot od Lukovice do Ljubljane, bomo še videli," je dejala naša novinarka Leja Hrovat, ki se je takrat odpravila na pot.

Zastoji na cestah
Zastoji na cestah
FOTO: POP TV

Druga novinarka, Zala Bedenik, se je na pot odpravila istočasno, a sta s snemalcem izbrala regionalno cesto: "Bomo videli, ali je razlika v potovanju res tako velika."

Tudi številni drugi vozniki ob delih in zastojih na cestah preračunavajo, katero pot naj izberejo, da bi do cilja prišli hitreje. Mnogi prav zaradi gneče raje izberejo poti zunaj avtocest, a tudi tam jih čaka gost promet, dela in zastoji. "Včeraj smo šli po stari cesti, a je bila prav tako gneča. Nič ne profitiraš," je dejal eden od njih. Drugi so povedali, da so za pot porabili tudi več kot uro in pol.

"Vzpostavitev tretjega pasu se bo končala konec naslednjega leta. V letošnjem letu bomo zgradili tretji pas proti Ljubljani, potem pa bomo zadevo obrnili in v naslednjem letu zgradili še tretji pas proti Mariboru," je napovedal vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zasavnik.

Leja Hrovat na avtocesti
Leja Hrovat na avtocesti
FOTO: POP TV

Medtem pa situacija na avtocesti še slabša, kot so jo napovedovali Googlovi zemljevidi. "Po izvozu Domžale se začenja zožanje. Stojimo praktično na mestu in videli bomo, kdaj se bomo premaknili," je dejala Leja. A tudi vožnja po lokalni cesti ni prinesla bistveno boljše slike. "Do Domžal se iz Lukovice voziva 25 minut. Na cestah pa so vidni zastoji in cestna popravila," je pot med vožnjo komentirala Zala.

Leja je bila po 45 minutah vožnje iz Lukovice šele pred izvozom Ljubljana Sneberje, ki pa se s tem tednom zapira. "Promet bo takrat preusmerjen na dve zožani pasovnici po smernem vozišču proti Mariboru, kjer bosta potekali dve zoženi pasovnici," je povedala.

Zasavnik ob tem napoveduje, da se bo zožanje predvidoma zgodilo v nedeljo ali v ponedeljek zjutraj, a sam ne želi govoriti o kolapsu. "Ta odsek avtoceste je bil seveda prometno preobremenjen že pred začetkom samih del," je dejal.

Zala Bedenik
Zala Bedenik
FOTO: POP TV

In katera od naših novinark je bila hitrejša? Medtem ko je bila Zala, ki se je peljala po stari cesti, že pri naši medijski hiši (njena pot je trajala 47 minut), je bila Leja še vedno na poti. Na končni cilj je slednja prišla šele po uri in 20 minutah.

Kako dolgo pa bi potrebovala, če bi bil zaprt izvoz Sneberje, pa bomo lahko izvedeli šele prihodnji teden.

avtocesta vožnja zastoji

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jerry321
23. 04. 2026 20.47
Med Ljubljano in Mariborom bo treba vzpostavit letalsko linijo, gorivo in ostale stroške pa naj plačuje DARS!
Odgovori
0 0
Hellcat
23. 04. 2026 20.46
V čem je problem? Treba je uporabljat javna prevozna sredstva, kolo, peš...karkoli....a ni to vedno na tapeti novinarjev?
Odgovori
0 0
ActiveS
23. 04. 2026 20.21
Lokalna cesta je hitrejša, vinjetam naj zmanjšajo vrednost...
Odgovori
+1
1 0
TEHNOVED
23. 04. 2026 20.44
Lokalna cesta je hitrejša za tiste ki se vozijo po stranskih poteh! In potem čez naselja kjer poteka šolska pot vozijo namesto 30km na uro 70.
Odgovori
+2
2 0
