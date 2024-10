Od maratona do osvajanja vrhov: to je delodajalec, ki skrbi za zdravje zaposlenih

Od 2019 do 2022 se je indeks zadovoljstva zaposlenih pri HOFERju povišal za 2 odstotni točki in znaša kar 89 %, so pokazali rezultati njihove anonimne ankete. Trgovec, ki je nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje, zaposlenim nudi varno zaposlitev, številne ugodnosti za boljše ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem, za otroke zaposlenih in ugodnosti za krepitev fizičnega in psihičnega zdravja. "V službi preživimo velik del vsakdana, zato želimo pri podjetju HOFER svojim sodelavkam in sodelavcem nuditi celostni program promocije zdravja na delovnem mestu, ki pod imenom SKUPAJ.ZDRAVI. v središče postavlja njihovo zdravje in dobro počutje," pravijo pri HOFERju. In kaj to dejansko pomeni?

HOFER svojim zaposlenim krije startnino za en športni dogodek na leto – in tako bomo njihove navdušene tekače med drugim videli tudi na Ljubljanskem maratonu zadnji vikend v oktobru. Prav vsakemu, ki se udeleži športnega dogodka, delodajalec pokloni športno majico in paket s pijačo in zdravimi prigrizki.