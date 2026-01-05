Naslovnica
Slovenija

Od marca nov način komuninicranja z zdravniki

Ljubljana, 05. 01. 2026 20.02 pred 30 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Tjaša Dugulin
thumbnail

Naročanje na preglede, izdajanje receptov, napotnic, bolniških listov ter ostala komunikacija bodo od marca pri vseh osebnih zdravnikih in zobozdravnikih mogoče prek portala oziroma aplikacije zVEM. Bo pa treba za to imeti kvalificirano digitalno potrdilo, kar v slabo voljo spravlja predvsem starejše. Na ministrstvu za zdravje sicer obljubljajo, da bodo pacientom pomagali na posebnih digi točkah. Kje, kdaj?

V grosupeljskem zdravstvenem domu so na nov način komunikacije, ki ga morajo obvezno nuditi pacientom, pripravljeni, do marca pa bodo začeli zVEM tudi uporabljati.

"Omogoča elektronsko komunikacijo, na primer naročanje zdravil, napotnic, bolniških listov in kakšno kratko komunikacijo," pojasnjuje Denis Malnar, pomočnik  direktorice, ZD Grosuplje.

Ker ima trenutno vsak zdravstveni dom drugačen portal za paciente, želijo na zdravstvenem ministrstvu z enotnim orodjem olajšati zadeve.

"Pacienti bomo tako samo enkrat postali uporabniki zVEM-a in s tem bomo lahko komunicirali z vsakim izvajalcev, ne glede na to, ali imamo izbrane zdravnike v več zdravstvenih domovih," pravi Katarina Kralj iz direktorata za digitalizacijo v zdravstvu na ministrstvu za zdravje. 

Od zdravstvenih domov sicer ne zahtevajo, da opustijo svoje dosedanje portale.

"Verjetno pa je realno že zaradi samega zdravstvenega osebja, da si želi čim manj kanalov komunikacije, ker jih tako lažje obvladuje," pojasnjuje Kraljeva. 

Organizirali bodo prehodno obdobje, mesec ali dva, nato pa se obstoječi kanal ukinja, pravi Malnar.

Odzivi ljudi pa so različni.

Za dostop do zVEM-a je treba imeti digitalno potrdilo, ki se ga pridobi na upravni enoti.

"Potrebno je s seboj imeti osebno izkaznico in elektronski naslov, kamor se bo potem to poslalo. Enako je tudi z smsPASS-om, s tem da je treba za smsPASS imet telefon, telefonsko številko in poštni predal," pojasnjuje Ernest Mencinger, vodja oddelka za upravno poslovanje na Upravni enoti Ljubljana. 

Nekoliko krajša pa je pot za tiste, ki imajo novejše, biometrične osebne izkaznice. "Imajo pa že avtomatično certifikat na tistem čipu, vsi občani dobijo zraven letak, v katerem piše, na kakšen način lahko to aktivirajo," še dodaja Mencinger. 

Sicer pa na ministrstvu obljubljajo pomoč - kot pravijo, so v minulem letu v nekaterih zdravstvenih domovih že organizirali zVEM digi točke, v preostalih jih še bodo.

"Čisto v vsakem zdravstvenem domu bomo dali na voljo, da ima mesec dni tam vzpostavljeno zVEM digi točko. Bo svetovalec, plus po potrebi še par ur na teden tudi svetovalec z bližnje upravne enote pomagal pacientom, da bodo na lokaciji pridobili digitalno identiteto. Začelo se bo izvajati pravzaprav že konec tega meseca. Imeli bomo objavljen seznam, zemljevid, kje se bo to delalo," pravi Kraljeva. 

Tisti, ki so nekoliko slabše digitalno pismeni, lahko na območnih enotah ZZZS oddajo tako imenovano zVEM pooblastilo, storitve zanje bodo tako v zVEM-u opravljali svojci. 

Kot veleva zakon, se bo osebno, po telefonu ali pošti dalo naročiti vedno in povsod.

motorist_mb
05. 01. 2026 20.33
Butalci 😡
Odgovori
+1
1 0
MISICAMIKI
05. 01. 2026 20.32
Moj stric nima ne neta ne gsm....
Odgovori
0 0
G. Papež
05. 01. 2026 20.32
Zdravstvo pa bodo res zafurali še bolj kot je že. No, saj tudi ostale "reforme" niso na boljši poti.
Odgovori
0 0
Verus
05. 01. 2026 20.29
Koncno in pravilno
Odgovori
-1
0 1
Verus
05. 01. 2026 20.30
je pa res da je povsem neustrezno za starostnike.
Odgovori
0 0
Mex86
05. 01. 2026 20.22
Saj zdravniki bodo imeli še več dela to brat in odgovarjat itak jih je premalo in so preobremenjeni. In tud popoldan ne bodo več fušali pravijo tako pa tud če zaslužijo popoldan 30000 eur mesečno. Denar jih ne zanima. Hočjo bit spočiti za naslednji dan tako je prav. Bravo fides
Odgovori
+2
2 0
Sekira
05. 01. 2026 20.18
Stvar že sedaj deluje katastrofalno počasi. Do napotnic sploh ne pridem.
Odgovori
+4
4 0
proofreader
05. 01. 2026 20.15
Največjo promocijo zvem je naredil Janša, ko je vsem omogočil prevzem potrdil o cepljenju proti smrtonosnemu covidu.
Odgovori
+1
2 1
Houdre
05. 01. 2026 20.12
Res prilagojeno za starostnike.Hvala država ker mislite na vse
Odgovori
+8
8 0
proofreader
05. 01. 2026 20.12
Tri leta zamuja Golob. To je 2023 obljubil.
Odgovori
+3
4 1
