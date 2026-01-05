Od marca nov način komuninicranja z zdravniki

V grosupeljskem zdravstvenem domu so na nov način komunikacije, ki ga morajo obvezno nuditi pacientom, pripravljeni, do marca pa bodo začeli zVEM tudi uporabljati.

"Omogoča elektronsko komunikacijo, na primer naročanje zdravil, napotnic, bolniških listov in kakšno kratko komunikacijo," pojasnjuje Denis Malnar, pomočnik direktorice, ZD Grosuplje.

Ker ima trenutno vsak zdravstveni dom drugačen portal za paciente, želijo na zdravstvenem ministrstvu z enotnim orodjem olajšati zadeve.

"Pacienti bomo tako samo enkrat postali uporabniki zVEM-a in s tem bomo lahko komunicirali z vsakim izvajalcev, ne glede na to, ali imamo izbrane zdravnike v več zdravstvenih domovih," pravi Katarina Kralj iz direktorata za digitalizacijo v zdravstvu na ministrstvu za zdravje.

Od zdravstvenih domov sicer ne zahtevajo, da opustijo svoje dosedanje portale.

"Verjetno pa je realno že zaradi samega zdravstvenega osebja, da si želi čim manj kanalov komunikacije, ker jih tako lažje obvladuje," pojasnjuje Kraljeva.

Organizirali bodo prehodno obdobje, mesec ali dva, nato pa se obstoječi kanal ukinja, pravi Malnar.

Odzivi ljudi pa so različni.

Za dostop do zVEM-a je treba imeti digitalno potrdilo, ki se ga pridobi na upravni enoti.

"Potrebno je s seboj imeti osebno izkaznico in elektronski naslov, kamor se bo potem to poslalo. Enako je tudi z smsPASS-om, s tem da je treba za smsPASS imet telefon, telefonsko številko in poštni predal," pojasnjuje Ernest Mencinger, vodja oddelka za upravno poslovanje na Upravni enoti Ljubljana.

Nekoliko krajša pa je pot za tiste, ki imajo novejše, biometrične osebne izkaznice. "Imajo pa že avtomatično certifikat na tistem čipu, vsi občani dobijo zraven letak, v katerem piše, na kakšen način lahko to aktivirajo," še dodaja Mencinger.

Sicer pa na ministrstvu obljubljajo pomoč - kot pravijo, so v minulem letu v nekaterih zdravstvenih domovih že organizirali zVEM digi točke, v preostalih jih še bodo.

"Čisto v vsakem zdravstvenem domu bomo dali na voljo, da ima mesec dni tam vzpostavljeno zVEM digi točko. Bo svetovalec, plus po potrebi še par ur na teden tudi svetovalec z bližnje upravne enote pomagal pacientom, da bodo na lokaciji pridobili digitalno identiteto. Začelo se bo izvajati pravzaprav že konec tega meseca. Imeli bomo objavljen seznam, zemljevid, kje se bo to delalo," pravi Kraljeva.

Tisti, ki so nekoliko slabše digitalno pismeni, lahko na območnih enotah ZZZS oddajo tako imenovano zVEM pooblastilo, storitve zanje bodo tako v zVEM-u opravljali svojci.

Kot veleva zakon, se bo osebno, po telefonu ali pošti dalo naročiti vedno in povsod.