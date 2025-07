Od Maribora do Ljubljane po polžje

Začetek novega delovnega in počitniškega tedna je znova v znamenju zgoščenega prometa. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zamuda več kot eno uro. V naslednjih treh nočeh bo na primorski avtocesti zaprt odsek med Vrhniko in Brezovico. Obvoz bo urejen preko novega priključka Dragomer, poroča Prometno informacijski center.