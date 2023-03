Od marihuane do shizofrenije

Uporaba prihoaktivnih substanc se namreč velikokrat, me preseneti, skriva v ozadju duševnih bolezni, psihoze so med njimi zelo nevarne, saj lahko človeka prepričajo v nekaj, kar se sploh ni zgodilo. "V psihotičnem stanju se lahko pojavijo preganjalne, nanašalne blodnje, halucinacije, imperativne slušne halucinacije, ki človeku dajejo navodila, da nekaj naredi. In če je to navodilo takšno, da naj nekoga ubijejo, je seveda to nevarno," pove priznani psihiater.

In ni redko, da na oddelku, ki ima 48 postelj, zdravijo tudi takšne osebe, ki nekomu vzamejo življenje, ker so si predstavljale in imele občutek, da so ogrožene one. "Jaz sem imel globoke misli o temu, da je ona mene rezala z nožem, da me je nekako popačila. To sem videl, ko sem se zagledal v ogledalu v kopalnici, videl sem tudi, da mi je zlomila lobanjo," pripoveduje 43-letnik, ki se mu izteka ukrep obveznega zdravljenja in varstva na forenzičnem psihiatričnem oddelku, ki ga v primeru, da nekdo zakrivi zločin, pa je bil ob tem neprišteven, za takšnega storilca izreče sodišče. Tu je skoraj že polnih 5 let, kolikor ta ukrep lahko največ traja. A ne bo odšel na prostost, življenje bo nadaljeval v socialno varstvenem zavodu. Tisti, ki niso povsem varni oziroma rehabilitirani za samostojno življenje, gredo v ustanove, kjer bodo vsaj v določeni meri varni in svet pred njimi tudi. Sogovornik je ubil svojo mamo. Sicer je delaven človek, vedno je rad delal in upa, da bo lahko tudi, ko ga odpustijo iz UKC Maribor kaj koristnega v življenju počel. Zaveda pa se svoje hude bolezni, zato je namestitev v socialnovarstveno ustanovo sprejel. A veliko težje, kot to, mu je bilo sprejeti, da je pod vplivom hudih blodenj ubil lastno mamo. S kladivom ji je zadal več kot 20 udarcev v glavo, podlegla je na kraju. Boleče ga je bilo poslušati in gledat, ko je zajokal pred mojimi očmi. Krepak odrasel moški je zajokal kot majhen otrok.

Pred kamero pa so se ob vprašanju, kako se bolniki na tem oddelku soočajo s svojimi dejanji, potem ko bolezen zajezijo, ko blodenj, halucinacij, prisluhov ni več, orosile oči tudi delovni terapevtki Barbari Harc, ki tu dela že 10 let. "Proces obžalovanja in prevzemanja krivde, to je zelo boleče in težko se soočajo s tem in globoko obžalujejo."