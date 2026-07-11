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Od materinstva do treningov: 'To, da poslušam sebe, mi pusti, da še vztrajam'

Ljubljana, 11. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Teja Belak

Ima idealno višino, tudi po dveh porodih je v odlični formi. In če temu dodamo še šport – gimnastiko, kjer leta tečejo hitreje kot pri ostalih športih in se kariera pogosto zaključi že pred dvajsetim letom, je Teja Belak motivacija na dveh nogah. 32-letnica, olimpijka in tudi zmagovalka letošnjega skupnega seštevka v svetovnem pokalu na preskoku, je z nami delila, kako usklajuje materinstvo in treniranje na najvišjem nivoju.

Marsikdo še vedno ne ve, kaj je športna gimnastika, kaj šele, kako zahtevna je. Na vprašanje Nuše Lesar v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet, zakaj je to eden od težjih športov, Teja Belak odgovarja: "Pri gimnastiki je veliko telesnih sposobnosti združenih v eno vajo, ki jo opravimo v kratki minuti ali celo, kot na mojem paradnem orodju preskoku, v nekaj sekundah. To so vzdržljivost, moč, kondicija in natančnost. Tisoče in tisoče ur ter ponovitev, da potem prikažemo skok, ki ga je hitro konec."

Teja Belak se je v vrhunsko gimnastiko vrnila po dveh carskih rezih in zgolj deset mesecev po porodu osvojila bronasto kolajno v svetovnem pokalu.
Teja Belak se je v vrhunsko gimnastiko vrnila po dveh carskih rezih in zgolj deset mesecev po porodu osvojila bronasto kolajno v svetovnem pokalu.
FOTO: Damjan Žibert

Gimnastika zahteva ogromne količine treningov, tudi do šest ur na dan, pojasnjuje gimnastičarka. Poleg tega je treba s treningi začeti že pri petih ali šestih letih. A Belakova je izjemoma odkrila gimnastiko šele pri sedmih letih. Kljub temu so jo njene sposobnosti in veselje do športa že pri šestnajstih popeljali do prvega nastopa v svetovnem pokalu, leta 2016 pa je nastopila na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

Olimpijka pri 32 letih in po dveh carskih rezih osvaja lovorike na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih, a prepričanje, da se kariera ženske gimnastičarke zaključi že v rosnih letih, je še vedno prisotno: "V drugih državah je to drugače kot tukaj. V Ameriki je tekmovalk toliko, da pogosto ne zdržijo teh treningov, saj vedo, da je za njimi še tisoč tekmovalk," pravi mama dveh otrok in dodaja, da je starost ogromen faktor za ženske, saj njihovo telo doseže najboljšo različico sebe veliko hitreje kot moški.

"Včasih sem trenirala po šest ur na dan, sedaj tega moje telo več ne zmore in je bolj pomembna glava," pravi naša najboljša gimnastičarka.
"Včasih sem trenirala po šest ur na dan, sedaj tega moje telo več ne zmore in je bolj pomembna glava," pravi naša najboljša gimnastičarka.
FOTO: Damjan Žibert

Ob vstopu v materinstvo opaža, da na treninge prihaja tudi bolj zbrana in trenira bolj produktivno: "Gimnastika je še vedno velik del mojega življenja, ampak imam vseeno družino. Včasih sem trenirala po šest ur na dan, sedaj tega moje telo več ne zmore in je bolj pomembna glava. Bolj se zavedam in čutim svoje telo, zato tudi kakšen dan izpustim trening. To, da poslušam sebe, mi pusti, da še vztrajam."

Po zmagi v skupnem seštevku letošnjega svetovnega pokala na preskoku Tejo Belak avgusta čakata še evropsko prvenstvo in sredozemske igre, vi pa lahko razmišljanju najboljše slovenske telovadke v Pogledu na svet prisluhnete v videu v povezavi.

Najboljša slovenska telovadka pa se po porodih ni soočala samo z vrnitvijo v tekmovalno formo, ampak obakrat tudi z rehabilitacijo po carskem rezu: "Na začetku se mi je zdelo, da nihče ni verjel vame. V gimnastiki tudi nismo še imeli takšnega primera. Tako da sem bila na začetku za vse sama in nisem vedela, na koga se obrniti, kdo mi bo pravilno svetoval, da ne bo šlo kaj prehitro. Zato sem ponosna nase, seveda pa mi je veliko ljudi pomagalo," opisuje Belakova svojo hitro vrnitev v vrhunski šport, kjer je po zgolj desetih mesecih po porodu osvojila bronasto kolajno v svetovnem pokalu.

Pri usklajevanju materinstva in napornih treningov ji pomaga predvsem njen partner in nekdanji telovadec Žiga Šilc: "Predvsem me razume. En primer letos je evropsko prvenstvo, ki bo avgusta, kar pomeni, da ne bomo mogli iti na počitnice. Zato jih bomo izpeljali šele v septembru. Pri vsem tem mi pomaga in me podpira." Tudi sin Mai in hčerka Mia ji nudita motivacijo. Prav junija sta jo spremljala na tribunah svetovnega pokala v Kopru.

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