Pri izbiri gostinske opreme zato ni pomembno le, kaj boste kupili , temveč tudi, kako bodo posamezne naprave delovale skupaj . Kuhinjski prostor, hladilne naprave, priprava pijač in poznejše vzdrževanje zahtevajo premišljen pristop. Po Sloveniji smo poiskali šest ponudnikov , ki lahko pomagajo pri opremljanju gostinskega lokala, od prvih načrtov do servisiranja naprav, ko lokal že obratuje s polno paro.

Najprej kuhinja, ki ustreza vaši ponudbi

Vsaka profesionalna kuhinja potrebuje ustrezne površine za pripravo hrane, kuhalne naprave, hladilno opremo in prostor za pomivanje. Kako zmogljive bodo posamezne naprave in kaj boste poleg osnovne opreme še potrebovali, pa je odvisno predvsem od vrste gostinskega lokala in načina priprave hrane. Enako pomembna kot izbira naprav je njihova razporeditev v prostoru, saj mora biti delo v kuhinji organizirano tako, da priprava, kuhanje in pomivanje potekajo čim bolj nemoteno.

Pri načrtovanju in opremljanju profesionalne kuhinje vam lahko pomaga Gastroteh Servis d.o.o. iz Mirne, ki ponuja opremljanje profesionalnih kuhinj in šankov na ključ. Njihove storitve zajemajo vse od načrtovanja in dobave opreme do montaže in zagona, zato lahko celoten postopek uredite pri enem izvajalcu. Za lažje načrtovanje in pripravo ponudbe je dobro že ob prvem pogovoru predstaviti tloris prostora, okvirni proračun in predvideni način delovanja lokala.

Ko običajna kuhinjska oprema ni dovolj

Poleg osnovne opreme, ki jo potrebuje večina profesionalnih kuhinj, nekatere dejavnosti zahtevajo tudi bolj specializirane naprave. V pekarnah in slaščičarnah je pomembna predvsem oprema za pripravo in obdelavo testa, medtem ko mesnice in obrati za predelavo mesa potrebujejo stroje, prilagojene razrezu in pripravi mesnih izdelkov. Pri izbiri je treba upoštevati tako vrsto izdelkov kot količine, ki jih nameravate pripravljati.

V Novi Gorici profesionalno pekarsko in slaščičarsko opremo ponuja Peksim d.o.o., kjer lahko dobite vse od pekarskih peči, mešalcev in delilnih strojev za testo do vakuumskih strojev ter naprav za hlajenje in doziranje vode. Poleg nove ponujajo tudi rabljeno in obnovljeno opremo, kar je lahko dobra možnost za manjše obrate, ki želijo nekoliko zmanjšati začetne stroške. Pri takšnem nakupu pa je poleg cene pomembno preveriti tudi stanje naprave, njeno starost in možnosti poznejšega servisiranja.

Pri mesni predelavi je izbira opreme odvisna predvsem od vrste izdelkov in količin, ki jih boste pripravljali. Mesarček d.o.o. iz Maribora ponuja mesoreznice in drugo mesarsko opremo, med drugim salamoreznice in polnilke za klobase. Poleg strojev imajo v ponudbi tudi profesionalne mesarske nože znamke Swibo in opremo za brušenje, saj je pri vsakodnevni obdelavi mesa pomembna tudi kakovost ustrezno vzdrževanih rezil. Pri izbiri nožev je treba upoštevati njihovo namembnost, saj je za na primer izkoščevanje primernejše drugačno rezilo kot za razrez večjih kosov mesa.

Pri mesu, mlečnih izdelkih in drugih hitro pokvarljivih živilih je poleg ustrezne priprave ključnega pomena tudi shranjevanje pri pravilni temperaturi. Okvara hladilnice lahko namreč ogrozi celotno zalogo živil in povzroči precejšnjo finančno škodo, zato sta redno vzdrževanje in zanesljiv servis še posebej pomembna. Za to lahko poskrbijo pri podjetju Marko Petrič s.p. iz Turjaka, kjer se ukvarjajo z montažo, vzdrževanjem in popravili hladilnih komor ter servisiranjem gostinskih in mesarskih hladilnikov. Za nujne primere so dosegljivi tudi ob nedeljah in praznikih, kar je lahko posebej pomembno, kadar je zaradi okvare ogroženo shranjevanje živil.

Tudi kakovost vode vpliva na gostinsko opremo

Pri opremljanju gostinskega lokala se veliko pozornosti nameni kuhalnim in hladilnim napravam, nekoliko manj pa kakovosti vode, ki jo uporabljamo pri pripravi hrane in pijače. Njena sestava lahko vpliva na okus kave, hkrati pa tudi na nastajanje vodnega kamna, ki lahko povzroča težave pri delovanju naprav. Z ustrezno filtracijo vode lahko zato poskrbite tako za kakovost pripravljenih napitkov kot za zaščito gostinske opreme.

Pri izbiri filtrov za kavne aparate je pomembno upoštevati predvsem sestavo vode, njeno porabo in vrsto naprave. Pri tem vam lahko pomaga Fisti d.o.o. iz Ljubljane, pooblaščeni zastopnik in serviser BRITA Professional, kjer ponujajo filtre za kavne aparate. Ob prvi namestitvi opravijo tudi osnovno analizo vode, na podlagi katere lahko svetujejo pri izbiri ustreznega filtra.

Vendar kavni aparati niso edine naprave, pri katerih je kakovost vode pomembna. Tudi konvektomati, pomivalni stroji in vodomati imajo svoje zahteve, zato pri Fisti ponujajo še profesionalne filtre BRITA za različne gostinske naprave. Ker enaka rešitev ni nujno primerna za vse naprave, je pri izbiri filtracije treba upoštevati njihove tehnične zahteve in pogoje uporabe.

Zanesljiva oprema potrebuje tudi dober servis

Z odprtjem lokala se skrb za opremo ne konča. Kuhalne naprave, hladilniki in pomivalni stroji so pogosto v uporabi večji del dneva, zato je redno vzdrževanje pomembno za njihovo zanesljivo delovanje. Če kljub temu pride do okvare, pa sta ključna hiter odziv serviserja in dostopnost ustreznih rezervnih delov, saj lahko nedelujoča naprava precej oteži vsakodnevno delo v kuhinji.

Prav zato je prednost, če lahko pri istem ponudniku uredite tako nakup kot poznejše vzdrževanje opreme. Gastroteh Servis d.o.o., ki smo ga že predstavili, poleg prodaje in montaže zagotavlja tudi servisiranje gostinske opreme, diagnostiko in menjavo obrabljenih delov. Po navedbah podjetja imajo na zalogi tudi večino pogosto potrebnih rezervnih delov, kar lahko pripomore k hitrejši odpravi okvar.

Pri večjih kuhinjah, denimo v hotelih, šolah in bolnišnicah, je zaradi velikega števila pripravljenih obrokov še posebej pomembno, da je kuhinjski prostor premišljeno zasnovan, oprema pa prilagojena obsegu dela. S takšnim načrtovanjem se ukvarjajo pri podjetju Macuka d.o.o. iz Grosuplja, kjer pripravljajo tehnološke načrte profesionalnih kuhinj ter ponujajo prodajo in servis gostinske opreme. Servisirajo naprave različnih znamk, tudi tiste, ki niso bile kupljene pri njih. Če potrebujete popravilo, jim ob prijavi okvare sporočite znamko, model in serijsko številko naprave ter čim natančneje opišite težavo, da se bodo lahko na servisni poseg ustrezno pripravili.