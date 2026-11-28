Dober računovodski servis ni pomemben le zaradi pravočasnih obračunov, temveč tudi zaradi informacij, ki vam pomagajo sprejemati premišljene poslovne odločitve. Nekateri podjetniki potrebujejo predvsem zanesljivo vsakodnevno podporo, drugi pomoč pri zahtevnejših davčnih in finančnih vprašanjih. Po Sloveniji smo poiskali osem računovodskih servisov z različnimi področji dela, med katerimi lahko poiščete ustreznega partnerja za svoje podjetje.

Urejeno računovodstvo je osnova za nemoteno poslovanje

Koliko dela bo imel računovodja z vašim podjetjem, je odvisno predvsem od pravne oblike, števila dokumentov in načina poslovanja. Samostojni podjetnik, ki uveljavlja normirane odhodke, ima praviloma manj računovodskih obveznosti kot podjetnik z dejanskimi stroški, medtem ko morajo družbe voditi obsežnejše poslovne evidence. Pomembno je tudi, ali ste zavezanec za DDV, koliko imate zaposlenih in kako pogosto potrebujete dodatna poročila.

Za samostojne podjetnike, društva, zavode in manjša podjetja v osrednji Sloveniji računovodske storitve opravlja 3 ZAN d.o.o. iz Dola pri Ljubljani. Poleg knjiženja dokumentov pripravljajo obračune DDV, plač in izplačil po pogodbah ter letna poročila. Dokumentacijo lahko pošljete elektronsko ali po pošti, po dogovoru pa jo tudi prevzamejo. Ker se obseg računovodskega dela razlikuje od podjetja do podjetja, je ob dogovarjanju za sodelovanje koristno predstaviti tudi približno število mesečnih računov in zaposlenih, da lahko izvajalec pripravi ponudbo glede na vaše dejanske potrebe.

Urejene evidence pa niso pomembne samo zaradi davčnih obveznosti. Če kupci zamujajo s plačili, mora podjetnik vedeti tudi, koliko neporavnanih terjatev ima in kako jih lahko uredi. S tem se med drugim ukvarja Računovodstvo Vezenšek Marija s.p., ki v okolici Domžal in Komende poleg knjigovodskih in računovodskih storitev pomaga tudi pri izterjavi dolgov in kompenzacijah. Slednje omogočajo pobot medsebojnih terjatev in obveznosti, kar je lahko koristno predvsem pri podjetjih, ki med seboj redno poslujejo.

Od ustanovitve podjetja do prve zaposlitve

Ob ustanavljanju podjetja je treba sprejeti več odločitev, ki vplivajo na prihodnje poslovanje. Izbira pravne oblike določa tudi nekatere davčne in računovodske obveznosti, zato se je o njih koristno posvetovati še pred registracijo. Ko podjetje začne zaposlovati, pa se administrativnim opravilom pridružijo obračuni plač, prijave v zavarovanja in druge kadrovske obveznosti.

Pri teh korakih lahko pomaga Hitra čebelica d.o.o., ki ponuja računovodske storitve v okolici Celja. Poleg vodenja poslovnih knjig in obračunavanja plač pripravljajo tudi obrazce REK, pomagajo pri ustanavljanju in preoblikovanju podjetij ter pripravljajo dokumentacijo za nove zaposlitve. Tako lahko podjetnik del administracije, ki spremlja rast poslovanja, uredi pri istem izvajalcu.

Pri zaposlovanju pa se lahko pojavijo še dodatne zahteve, zlasti če podjetje delavce napotuje na delo v tujino. Za takšne primere je pomembno pravočasno urediti ustrezno dokumentacijo in preveriti obveznosti, ki veljajo v državi opravljanja dela. Na Koroškem računovodske, davčne in kadrovske storitve ponuja KSK Jure Krajnc s.p. iz Slovenj Gradca, kjer poleg običajnih obračunov pomagajo tudi pri prijavah in odjavah zaposlenih ter napotitvah delavcev v tujino.

Ko podjetje posluje na daljavo ali prestopi meje Slovenije

Danes sedež podjetja in pisarna računovodskega servisa nista nujno v istem kraju. Elektronska izmenjava dokumentov in računovodstvo v oblaku omogočata sodelovanje na daljavo, pri čemer je pomembno, da se podjetnik in računovodja dogovorita o rednem posredovanju dokumentacije in dostopu do podatkov.

Takšen način sodelovanja omogoča Aurus d.o.o., ki pod imenom Poslovna petka deluje tudi v Kopru. Poleg računovodskih in davčnih storitev ponujajo računovodstvo v oblaku, pomoč pri pripravi dokumentacije za financiranje ter podporo pri pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce. Sodelovanje na daljavo je posebej priročno za podjetnike, ki želijo dokumentacijo urejati sproti, ne glede na svojo lokacijo.

Nekoliko drugačne potrebe imajo podjetja, ki kupujejo ali prodajajo blago v tujini. Poleg običajnih davčnih evidenc se lahko pri trgovanju z državami Evropske unije pojavi tudi obveznost poročanja Intrastat, kadar vrednost blagovne menjave preseže predpisani prag. S pripravo takšnih poročil in evidenc uvoza ter izvoza se ukvarja podjetje Gazeta d.o.o. iz Tehnološkega parka Ljubljana, kjer poleg računovodstva ponujajo tudi davčno, poslovno in finančno svetovanje.

Pri podružnicah tujih podjetij v Sloveniji pa je pomembno še usklajevanje računovodskih podatkov z upravo v tujini. In prav za takšne stranke so specializirani pri Tinika TAX d.o.o. iz Brega pri Litiji, kjer izvajajo računovodstvo za podružnice tujih podjetij. Svetujejo v več jezikih, omogočajo spletni dostop do dokumentov in pomagajo tudi pri davčnih nadzorih, kar olajša komunikacijo med slovensko podružnico in matičnim podjetjem.

Ko poslovne odločitve prinesejo pomembna davčna vprašanja

Računovodsko svetovanje postane še posebej pomembno, kadar podjetnik načrtuje spremembo pravne oblike, prenos dejavnosti ali prodajo poslovnega deleža. Takšne odločitve imajo lahko dolgoročne davčne in finančne posledice, zato je koristno možnosti preveriti, še preden so pogodbe podpisane.

Če denimo samostojni podjetnik razmišlja o prenosu dejavnosti na družbo z omejeno odgovornostjo, je treba pregledati sredstva, obveznosti in pogoje za izvedbo prenosa. Pri tem lahko pomaga Martina Dobovičnik s.p. iz Domžal, ki ponuja računovodsko podporo pri statusnem preoblikovanju in prenosu dejavnosti, tudi kadar gre za prenos na drugega podjetnika ali družinskega člana.

Posebno pozornost zahtevata tudi prodaja poslovnega deleža in izplačevanje dobička. Pri prodaji deleža fizične osebe je obdavčitev kapitalskega dobička med drugim odvisna od trajanja lastništva, medtem ko se dividende in druga izplačila presojajo po svojih davčnih pravilih. Zato ni vseeno, kako je posamezna transakcija pravno in računovodsko urejena. Martina Dobovičnik ponuja tudi svetovanje pri kapitalskem dobičku in izplačilu dobička iz podjetja, pri katerem je pomembno pravočasno pregledati dokumentacijo in morebitne davčne posledice načrtovanega posla.