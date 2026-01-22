Naslovnica
Slovenija

Od minimalne plače do možnosti sodelovanja: soočenje Logarja in Hana

Ljubljana, 22. 01. 2026 23.36 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Han in Logar

Bo Anže Logar vztrajal pri svojih izjavah, da Slovenija po volitvah potrebuje raznoliko koalicijo, z največjo levosredinsko stranko, kar je Gibanje Svoboda? Kakšen volilni program so sprejeli demokrati Anžeta Logarja? Svoj program so danes sprejeli tudi Hanovi Socialni demokrati. V njem napovedujejo nevtralno davčno reformo in pravično obdavčitev celotnega premoženja, ne samo nepremičnin, ki bi prinesla razbremenitev dela in pravično obdavčitev, ter zavzemanje za mir, razvoj in blaginjo. V oddaji 24UR ZVEČER sta se sogovornika soočila s ključnimi vprašanji.

Glede dviga minimalne plače na 1000 evrov neto je Anže Logar izrazil kritično stališče. Kot je poudaril, se mu zdi rešitev, ki jo predlaga njegova stranka Demokrati, in sicer dvig splošne dohodninske olajšave na 7000 evrov ter ukinitev petega plačnega razreda in združitev v četrtem, učinkovitejša. Logar trdi, da ta pristop pusti posamezniku več sredstev kot vladni dvig minimalne plače. Opozoril je tudi, da dvig minimalne plače pomeni tudi dvig prispevkov za samostojne podjetnike, kar po njegovem mnenju povečuje splošne obremenitve ob davkih, ki jih je ta vlada že uvedla. Logar sumi, da je vladna odločitev časovno pogojena z bližino volitev. "Mislim, da pot ni prava. Pot je prava v razbremenitvi dela, ne pa v administrativnem dvigovanju višine plač," je poudaril.

"Jaz kot socialni demokrat, pa tudi osebno kot Matjaž ne morem odreči nobenemu, da bi na mesec zaslužil tisoč evrov," je poudaril Matjaž Han, ki meni, da minister za delo določa minimalno plačo na podlagi izračuna življenjskih stroškov. Vendar pa je Han izrazil nezadovoljstvo z načinom sprejemanja odločitev, saj je bilo po njegovem mnenju premalo dogovora. Han se zavzema za usklajevanje med delavci, sindikati in gospodarstvom, saj le tako dosežemo uravnotežene rešitve. Opozoril je tudi na problem kompresije: "Če želimo dvigniti produktivnost, tehnološko prenovo gospodarstva, potrebujemo tudi višje plače srednjega razreda, za kar rabimo višjo produktivnost." "Vsi se zavedamo, da so v tem trenutku plače preveč obremenjene. Vsi vemo, da sploh nimamo nobenega davčnega zajema," je dejal. Davčno zakonodajo je treba gledati kot celoto, kar do zdaj ni počela nobena stranka, je poudaril.

Anže Logar se je odločno odzval na Hanovo stališče o celoviti davčni reformi, ki bi zahtevala dolgotrajne pogovore. Izjavil je: "Jaz strižem z ušesi, ker to samo pomeni, da še naslednjih nekaj let usklajevanja ne bomo imeli davčne razbremenitve." Logar je poudaril, da je ta vlada v mandatu davčno breme povečala za 1,5 milijarde evrov, in zahteva takojšnje ukrepanje ob nastopu nove vlade. Njegovi predlogi v prvem tednu mandata vključujejo sprejetje davčne razbremenitve dohodninske stopnje, dvig splošne davčne olajšave na 7000 evrov, ukinitev petega dohodninskega razreda in uveljavitev razvojne kapice na višini 2,5-kratnika povprečne plače. Ti ukrepi bi bili po njegovem nujen signal, da se bo država usmerjala v vitkejšo prihodnost.

Na vprašanje o svoji izjavi, da mora biti prihodnja koalicija raznobarvna z največjo levosredinsko stranko (kar je trenutno Gibanje Svoboda), je Anže Logar pojasnil: "Če bomo Demokrati zmagovalci teh volitev in bomo lahko sestavljali vlado, bomo najprej povabili stranko, ki je recimo temu leva sredina, zmerna stranka leve sredine, in oblikovali široko koalicijo." Nadaljeval je, da če bi zmagala SDS, bi Demokrati naredili vse, da se SDS poveže z največjo stranko na levi, saj je le tako mogoče doseči potrebno široko koalicijo.

Matjaž Han je skeptično komentiral: "To bi pa rad videl, kako vam bo to uspelo. Samo formalno mi povejte, kako vam bo uspelo, da boste prepričali Janeza Janšo, da bo šel z Golobom?"

Logar je bil jasen: če se Janša in Golob ne moreta povezati, je to njun problem, ne njegov. Logar verjame v moč svoje stranke in sebe kot povezovalnega člena. Njegove pretekle izkušnje, ki jih opiše, so dokaz, da zna najti soglasje, pravi.

"20 let se trudim v politiki, da sem spoštljiv, da ne delim, da poslušam, da se dogovarjam. Nimam pa te moči, da bi dve največji stranki spravil skupaj," je dejal Han. Potrudil se bo, da bodo s svojim programom nagovorili čim več ljudi, da bo socialna demokracija močna, da bodo naredili levosredinsko vlado in da bodo odprli prostor tudi na sredino, je dejal.

Logar je vztrajal pri potrebi po široki koaliciji: "Pravim, da je treba narediti široko koalicijo, da mora med drugim sodelovati tudi SD. Lahko sodeluje še kakšna druga stranka, gospod Prebilič. Več strank, več opcij je." Na vprašanje, ali bi sodeloval v koaliciji SDS, NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, če bi bili povabljeni, je dejal, da če bi poleg sodelovale še zmerne leve stranke, s tem nima težav. Slovenija po njegovem potrebuje široko koalicijo, je ponovno poudaril.

Matjaž Han verjame, da bodo Socialni demokrati na prihajajočih volitvah presenečenje. Upa, da bo "glas Socialnih demokratov drugače slišan, kot je bil do zdaj". Glede morebitnega sodelovanja z Logarjem po volitvah je dejal, da s tem nima težav, če bodo imeli možnost uveljaviti socialdemokratski program, ki bo odgovoril na izzive.

Logar je ob koncu razprave poudaril prepričanje, da bodo Demokrati prejeli več kot 20 odstotkov glasov. "Na koncu koncev, če hočemo spremembo od tega, kar zdaj gledamo, je glas za Demokrate v bistvu edini glas, ki prinese to spremembo," je dejal Logar. Njihov program obljublja davčno razbremenitev, ureditev zdravstva, skrb za upokojence in ustvarjanje ugodnih pogojev za mlade, da ne bodo odhajali v tujino. Po njegovem mnenju so to področja, kjer je potreben širok družbeni dogovor, in to se mu zdi pomembnejše kot enobarvna vlada.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

