Od mirnega shoda do nasilništva. Organizator: Izgredov nismo pričakovali

V Pravni mreži ob sredinih protestih pred DZ opozarjajo, da slovenska ustava in mednarodno pravo človekovih pravic varujeta le pravico do mirnega zbiranja, nasilništva pa ne. Nedopustni pa so tudi poskusi oblasti, da nasilni dogodek uporabi kot sredstvo za zmanjšanje pomena mirnih protestov za demokracijo, so poudarili. Medtem organizator shoda Zoran Stevanović, ki je dogodek predhodno prijavil Policiji, pravi, da izgredov niso pričakovali. Svoje privržence je sicer prek Facebooka pozival k mirnemu shodu. "Naša pričakovanja so se izkazala za realna," pravi. Po njegovih besedah so se protestniki namreč razšli že pred 20. uro, za izgredi pa naj bi stali "plačanci oblasti".

icon-expand "Pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj varuje vsa zbiranja, razen kadar je namen njihovih organizatorjev ali udeležencev izvajanje oziroma spodbujanje nasilja ali zanikanje temeljev demokratične družbe," pojasnjujejo v Pravni mreži. FOTO: Bobo

Kot so v pravni mreži zapisali v sporočilu za javnost, zavračajo vsako uporabo nasilja za doseganje individualnih ali kolektivnih ciljev. "Hkrati pa opozarjamo na nedopustnost poskusov oblasti, da nasilni dogodek uporabi kot sredstvo za diskreditacijo in zmanjšanje pomena mirnih protestov za demokratično družbo," so navedli.

"V zvezi z dogodki na včerajšnjih protestih v Ljubljani bosta ob 12. uri kratko izjavo za javnost podala generalni direktor policije Anton Olaj in vodja Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi Tomislav Omejec," so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Izjavo bomo V ŽIVO prenašali na naši spletni strani.

Tako vlado kot nasprotnike protikoronskih ukrepov v pravni mreži za varstvo demokracije pozivajo k iskanju rešitev za izhod iz epidemije v okvirih, ki jih ponuja slovenski pravni red. Ob tem so spomnili tudi na odločbo ustavnega sodišča iz junija, v kateri so ustavni sodniki navedli, da "pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj varuje vsa zbiranja, razen kadar je namen njihovih organizatorjev ali udeležencev izvajanje oziroma spodbujanje nasilja ali zanikanje temeljev demokratične družbe". Na sredinih protestih proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani je namreč prišlo do incidentov. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je Policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V Policijo so letele celo granitne kocke.

Stevanović prepričan, da za izgredi stojijo plačanci: To je stara praksa oblasti

icon-expand Zoran Stevanović je dogodek predhodno najavil Policiji. FOTO: Miro Majcen