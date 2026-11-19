V ljubljanskem poštno-logističnem centru imajo te dni polne roke dela. Razlog pa: črni petek, ki ni več le zadnji petek v novembru. Zadnja leta so namreč cene znižane skoraj ves november. V tem času je naročil tudi do 40 odstotkov več kot običajno. Polne roke dela bodo na pošti imeli tudi po črnem petku. Decembra namreč prihaja še en udarni nakupovalni val prek spleta. In kaj najpogosteje naročamo?