Od modela do predsednika države. Ali Pahor kaj obžaluje?

Je edini politik, ki je v Sloveniji dosegel vse, bil je predsednik vlade, državnega zbora in države. Predsedniško palačo je odprl ljudem. Včeraj je po 10 letih predal posle svoji naslednici. Je bil Instagram predsednik, je razvrednotil predsedniško funkcijo, jo naredil neugledno, je bil v času Janševe vlade prevečkrat tiho? Ali je bil tisti predsednik, ki je predsedniško funkcijo približal ljudem, ki je znal iti tudi do desnega brega slovenske politike, kar so mu pogosto očitali? V zadnjem poročilu je zapisal, da se je trudil biti predsednik tudi tistih, ki ga niso volili. S svojimi izjavami, tudi tisto "Miško malo", nikogar ni pustil ravnodušnega, tako kot s svojim zavzemanjem za spravo.

Ali bo Borut Pahor dan po koncu predsedniškega mandata in prvi dan po 32 letih, ko nima nobene politične funkcije, lažje odgovarjal na vprašanja? V oddaji Ena na ena se bo z Urošem Slakom pogovarjal ne le o svoji večdesetletni politični karieri, ampak tudi o bolj osebnih temah. Med drugim o tem, v kakšno oporo mu je bila soproga Tanja, zakaj je ponosen na sina Luka in kateri nasveti njegove matere mu še danes ostajajo v spominu? Spomnil se bo tudi svoje službe v modnih vodah. Komentiral bo odnos s predsednikom stranke SDS Janezom Janšo, povedal bo, zakaj sta se politično razšla z Milanom Kučanom, pa tudi ocenil poteze aktualnega predsednika vlade Roberta Goloba.