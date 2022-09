Od montažnega bazena do vodnega parka!

Katera je najboljša družinska aktivnost ob vročih poletnih dneh? Obisk vodnega parka! Če vprašate otroke, ne obstaja nič boljšega od celodnevnega čofotanja v bazenu, ki ga spremlja obilica igre in veselja – in to vse dokler se koža na prstih na rokah in nogah ne naguba! Kaj pa, če ne marate gneče in čakanja v vrsti? In se vam ne da na pot? Ali pa se približuje konec poletja? Katere možnosti so vam še na voljo, da se boste lahko s svojimi otroki noro zabavali, tudi ko nastopi jesen?

Bestway ima rešitev, kako lahko kar na lastnem dvorišču ustvarite vodni park, s pomočjo katerega lahko uživate v osvežujoči igri med na milijoni kapljic – tako dolgo in takrat, ko to vi želite! Dovolj je uporabiti malo ustvarjalnosti in vaš montažni bazen se bo v trenutku spremenil v improviziran vodni park za vse starosti.

Napihljivi pripomočki za še boljše vzdušje

Vsi imamo doma vsaj eno ogromno napihljivo blazino , kajne? Organizirajte majhno tekmovanje in odkrijte, koliko otrok lahko sedi na blazini na vodi, ne da bi se prevrnili. Če imate več blazin, jih položite drugo na drugo kot stolp, da se lahko kratkohlačniki povzpnejo na vrh. Za večjo zabavo blazin ne napihnite do konca in obvezno nagradite malčka, ki mu bo uspelo ostati najdlje na prestolu.

Velike napihljive blazine v obliki živali, obroči za odrasle in ostali napihljivi predmeti se lahko uporabijo tudi za druge igre: boj gusarjev z rezanci, iskanje zaklada, žoganje, košarko ali odbojko na vodi in podobno. Če tečete dovolj dolgo skozi vodo ob samem robu bazena, bo nastal majhen vrtinec, ki bo vrtel v krog vse blazine, oziroma improvizirana počasna reka, ki bo utrujene otročičke sprostila po večurnem skakanju v bazenu.