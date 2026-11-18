Danes vam predstavljamo osem zanimivih turističnih ponudnikov iz šestih slovenskih regij , med katerimi boste našli ideje za romantičen vikend, družinske počitnice, aktivno raziskovanje narave ali sproščen pobeg od vsakdanjika.

Od obmorske Fiese in gorenjskih jezer do Polhograjskega hribovja, Pohorja, prekmurskih ravnic in koroških gozdov lahko najdete nastanitve ter doživetja za različne preference in letne čase . Nekatere navdušijo z lokacijo, druge z udobjem, posebnimi aktivnostmi ali priložnostjo, da bolje spoznate kraje in njihove posebnosti.

Primorska - morski razgledi in sproščeni dnevi v Fiesi

Jutranja kava na terasi s pogledom na morje, sprehod do plaže in večer v slikovitih piranskih ulicah. Takšen oddih si lahko privoščite v Fiesi, priljubljenem obmorskem kotičku, ki združuje bližino Pirana in nekoliko mirnejše okolje.

Tam se nahaja Sunrise SeaView Apartment Fiesa, prostoren počitniški apartma, primeren za pare, družine in manjše skupine. Na približno 85 m površine lahko sprejme do pet gostov, na voljo pa so dve spalnici, tri kopalnice, opremljena kuhinja in prostori za udobno bivanje.

Največ pozornosti pritegne velika zasebna terasa s panoramskim pogledom na Jadransko morje. Opremljena je z zunanjo kuhinjo, jedilnim prostorom, ležalniki in zunanjo prho, zato lahko gostje precejšen del dneva preživijo na prostem. Plaža v Fiesi je oddaljena približno osem minut hoje, do starega mestnega jedra Pirana pa se je prav tako mogoče odpraviti peš.

Če si želite počitnic, med katerimi boste uživali v razgledih in bližini morja, si oglejte Sunrise SeaView Apartment Fiesa s pogledom na morje.

Dodatna prednost nastanitve je brezplačno zasebno parkirišče neposredno ob apartmaju, kar je v bližini Pirana še posebej dobrodošlo. Iskanje prostega parkirnega mesta je namreč lahko zamudno in povezano z dodatnimi stroški. Gostje lahko tako avtomobil pustijo pri nastanitvi, do plaže in Pirana pa se odpravijo peš.

Za obiskovalce, ki na obalo prihajajo z avtomobilom, je zato posebej priročna možnost najema apartmaja z brezplačnim parkiranjem v Fiesi.

Gorenjska - kampiranje ob vodi ali udobje lesene brunarice

Za lep oddih na Gorenjskem se ni treba vedno odpraviti na Bled, v Bohinj ali Kranjsko Goro. Tudi manj oblegani kraji ponujajo prijetno bivanje v naravi, ob tem pa so znane turistične znamenitosti še vedno dovolj blizu za enodnevne izlete.

Pri Blejski Dobravi, nedaleč od Jesenic, se nahaja Camping Perun Lipce, družinsko voden kamp ob akumulacijskem jezeru na reki Savi. Na približno 50 urejenih kampirnih mestih lahko gostje postavijo šotor ali parkirajo avtodom oziroma počitniško prikolico.

Kamp ponuja električne priključke, sanitarije s toplo vodo, brezplačen Wi-Fi in okrepčevalnico. Njegova lega tik ob vodi je posebej privlačna za ljubitelje čolnarjenja, ribolova in drugih aktivnosti na prostem, okoliške poti pa vabijo tudi na pohodniške in kolesarske izlete. Dobrodošli so tudi gostje s psi.

Če radi kampirate in si želite raziskovati različne dele Gorenjske, preverite ponudbo avtokampa Camping Perun Lipce ob jezeru. Bled je od kampa oddaljen približno 14 kilometrov, zato lahko obisk priljubljenih znamenitosti združite z bivanjem v mirnejšem okolju.

Za tiste, ki si želijo narave, vendar bi raje spali v udobni postelji kot v šotoru, pa isti ponudnik omogoča še eno možnost. Lesena brunarica za največ štiri osebe je na voljo skozi vse leto, tudi zunaj kampirne sezone.

Brunarica ima dve ločeni spalnici, opremljeno kuhinjo z jedilnico, zasebno kopalnico, teraso in vrt. Gostom sta na voljo tudi oprema za peko na žaru in brezplačno parkirišče, po predhodnem dogovoru pa je mogoče ob brunarici postaviti dodaten šotor.

Brunarica je tako primerna za družinske počitnice, romantičen vikend ali oddih s prijatelji. Če vas takšna nastanitev privlači, preverite možnosti za najem brunarice Camping Perun Lipce na Gorenjskem.

Osrednjeslovenska - od počitniške hiške v hribih do razvajanja v Ljubljani

Osrednja Slovenija ponuja precej več kot zgolj obisk prestolnice. Že nekaj kilometrov iz Ljubljane se začnejo gozdovi, hribovite poti in manjši kraji, kjer lahko mestni vrvež hitro zamenjate za mirnejši ritem. Izbirate lahko med oddihom v naravi in raziskovanjem mesta, odvisno od tega, kako si želite preživeti proste dni.

Polhek Cottage - zasebnost in narava Polhograjskega hribovja

V okolici Polhovega Gradca se nahaja Polhek Cottage, počitniška hiška ponudnika MOSSIBLE, Blaž Košir s.p., namenjena oddihu za največ štiri osebe.

Gostje imajo na voljo samostojno hiško z opremljeno kuhinjo, dnevnim prostorom, spalnimi ležišči v mansardi in balkonom s pogledom na zeleno okolico. Za prijetno vzdušje v hladnejših mesecih poskrbi kamin na drva, ob lepem vremenu pa lahko čas preživljajo na prostem in uporabljajo zunanji žar.

Zaradi lege v Polhograjskem hribovju je nastanitev privlačna tudi za ljubitelje pohodništva. V bližini vodijo poti proti Polhograjski Grmadi, Tošču in Polhograjski gori, zato lahko dneve preživite na okoliških poteh, večere pa v zasebnosti počitniške hiške.

Ponudnik je povezan tudi z doživetji Alpaca's Barn, kjer lahko obiskovalci po predhodnem dogovoru spoznajo alpake in se udeležijo različnih ustvarjalnih aktivnosti. Kmetija je od hiške oddaljena približno 15 minut vožnje, zato lahko takšen obisk vključite v svoj počitniški načrt.

Če si želite nekaj dni miru, ne da bi se preveč oddaljili od Ljubljane, je najem počitniške hiške za štiri osebe v Polhovem Gradcu prijetna možnost za oddih.

Resort Beatrice - mestni oddih z bazenom in savno

Medtem ko Polhek Cottage vabi predvsem z mirom in naravo, lahko v Ljubljani raziskovanje mesta združite s sproščanjem ob bazenu ali v savni.

Resort Beatrice ponuja sodobno opremljene studie in apartmaje, od manjših nastanitev za pare do prostornejših družinskih apartmajev za šest oseb. Gostom so na voljo opremljene kuhinje, klimatske naprave, brezplačen Wi-Fi in druga oprema za udobno bivanje, tudi med daljšimi počitnicami.

Med glavnimi prednostmi resorta sta sezonski ogrevani zunanji bazen in savna. Bazen je praviloma na voljo v toplejšem delu leta, savna pa predvsem med oktobrom in aprilom. Gostje lahko čas preživljajo tudi v steklenem zimskem vrtu Greenhouse ali naročijo zajtrk v košarici z lokalnimi dobrotami.

Resort se nahaja na severnem delu Ljubljane, približno deset minut vožnje od mestnega središča. Na voljo so tudi brezplačno varovano parkirišče, polnilnice za električna vozila in možnost samostojne prijave s PIN-kodo.

Resort Beatrice je tako zanimiva izbira za pare in družine, ki želijo obisk Ljubljane dopolniti z nekaj razvajanja. Za romantičen vikend ali nekoliko razkošnejši mestni oddih preverite apartmaje Resort Beatrice z bazenom in savno v Ljubljani.

Štajerska - aktivne počitnice na Rogli in odkrivanje krajev pod Pohorjem

Rogla je priljubljena destinacija za vse, ki radi preživljajo čas na prostem. Pozimi privablja smučarje in ljubitelje snežnih aktivnosti, v toplejših mesecih pa se spremeni v izhodišče za pohodništvo, kolesarjenje in raziskovanje Pohorja.

Za bivanje na Rogli lahko izberete Apartmaje Rogla, ki jih oddaja Andreja Železnikar s.p. V naselju Gaber, približno 200 metrov od hotela Planja, so na voljo trije opremljeni studio apartmaji, vsak za največ štiri osebe.

Dva apartmaja sta pritlična in imata izhod na teraso, tretji pa je mansardni. Vsi vključujejo kuhinjsko nišo, kopalnico, brezžični internet in kabelsko televizijo, zato lahko gostje med bivanjem sami pripravljajo obroke in si dneve organizirajo po svojih željah.

Bližina smučarskih in tekaških prog je priročna predvsem pozimi, poleti pa lahko obiskovalci raziskujejo pohorske gozdove in se odpravijo na izlete, denimo do Lovrenških jezer.

Po ceniku za sezono 2026/2027 se cene apartmajev začnejo pri 70 € na noč od pomladi do jeseni in pri 85 € na noč v zimski sezoni zunaj posebnih terminov. Pri krajših bivanjih in posameznih dodatnih storitvah veljajo doplačila.

Če načrtujete smučarski vikend, družinske počitnice ali poletni oddih na Pohorju, si oglejte ponudbo za najem apartmaja na Rogli.

Rogla pa je lahko tudi izhodišče za raziskovanje širše okolice. Nedaleč stran se nahajajo Zreče, Oplotnica in Slovenske Konjice, kjer lahko poleg naravnih znamenitosti spoznavate tudi lokalno kulturno dediščino in tradicionalno kulinariko.

Za obiskovalce, ki bi te kraje radi bolje spoznali, Turistično društvo Trta Oplotnica organizira vodene izlete, pohode in tematske oglede. Programi lahko vključujejo ogled tradicionalne črne kuhinje, spoznavanje starih običajev, degustacije domačih dobrot in obisk zanimivosti na Rogli ter v okoliških krajih.

Društvo lahko vsebino izleta prilagodi željam, starosti in zmožnostim udeležencev, zato so programi posebej zanimivi za upokojenska in druga društva ter organizirane skupine, ki želijo na enem izletu spoznati več znamenitosti.

Če načrtujete skupinski izlet po Štajerski, preverite ponudbo vodenih izletov v Oplotnici, na Rogli, v Zrečah in Slovenskih Konjicah.

Prekmurje - počitnice med tradicionalnimi panonskimi hišami

Prostrana ravnina, termalni vrelci, kolesarske poti in bogata kulinarika ustvarjajo v Prekmurju okolje, kjer lahko počitnice preživite brez pretiranega hitenja. Še posebej zanimive so nastanitve, ki ohranjajo značilnosti tradicionalne prekmurske arhitekture.

Takšno izkušnjo ponuja Panonska vas v Tešanovcih pri Moravskih Toplicah, kjer so gostom na voljo apartmaji, sobe in samostojne vile za pare, družine in manjše skupine.

Panonske hiše so zasnovane po vzoru prekmurskega stavbnega izročila, z glinenimi ometi, opeko in strehami iz trstike. Tradicionalen videz se prepleta z udobjem sodobno opremljenih nastanitev, ki omogočajo tudi daljše bivanje.

Med možnostmi je apartma za štiri osebe s 57 m notranje površine in 18 m veliko teraso, ki vključuje kuhinjo, dnevni prostor, galerijo z ležišči in dve kopalnici. Za pare so na voljo manjši studii, za večje družine ali skupine pa Panonska vila, ki sprejme do sedem gostov.

Panonska vas se ponaša tudi z okoljskima znakoma EU marjetica in Slovenia Green Accommodation, ki potrjujeta njeno zavezanost trajnostnemu delovanju.

Bivanje v Tešanovcih lahko dopolnite z obiskom bližnjih Moravskih Toplic, kolesarjenjem po ravnini, raziskovanjem Goričkega ali odkrivanjem lokalnih kulinaričnih posebnosti. Med zanimivimi izletniškimi cilji so Bukovniško jezero, Vulkanija in doživetja ob Muri.

Izhodiščne cene izbranih nastanitev se začnejo pri približno 70 € na noč, končni znesek pa je odvisen od termina, števila gostov in vrste nastanitve. Če si želite nekaj dni preživeti v mirnem podeželskem okolju, preverite ponudbo apartmajev in drugih nastanitev Panonske vasi v Prekmurju.

Koroška - glamping in razvajanje v objemu narave

Koroška s svojimi gozdovi, hribovito pokrajino ter številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi ponuja veliko možnosti za aktivne počitnice. Privlačna pa je tudi za obiskovalce, ki si želijo nekaj dni miru v manj obljudenem okolju.

V Ravnah na Koroškem se nahaja Natura Fina Resort, glamping ponudnika G-TEAM d.o.o., kjer lahko gostje bivajo v lesenih hiškah in drugih udobno urejenih počitniških nastanitvah, obdanih z naravo.

Ponudba vključuje manjše glamping hiške Natura za pare, prostornejše družinske počitniške hiše Fina ter nastanitve Cikcak in Bor z zasebno savno. Gostje lahko tako izbirajo med različnimi možnostmi glede na število oseb in želje po dodatnem razvajanju.

Resort ponuja tudi pakete z zajtrkom, možnostjo uporabe bazena in drugimi dodatnimi storitvami. Po objavljeni ponudbi se osnovni paket za dve osebi v glamping hiški Natura, ki vključuje dve nočitvi, začne pri 100 €. Cena je odvisna od izbranega paketa, končno čiščenje pa se lahko obračuna posebej.

Bivanje lahko popestrite z doživetji, kot so opazovanje zvezd s teleskopom, raziskovanje okoliške narave in izleti po Koroški. Ljubiteljem aktivnih počitnic bodo zanimive tudi kolesarske poti, športne dejavnosti v okolici Raven in raziskovanje podzemlja Pece.

Če si želite romantičnega vikenda s savno, družinskih počitnic ali nekaj dni sprostitve stran od mestnega vrveža, preverite ponudbo glampinga Natura Fina Resort na Koroškem.