Kam torej zapeljati svojega jeklenega konjička, ko nekaj potrebuje? Poiskali smo sedem avtoservisov in vulkanizerjev iz različnih koncev Slovenije , od delavnic za mehanska popravila do ponudnikov, pri katerih lahko uredite tudi nakup in menjavo pnevmatik.

Avtomehanika Renato Ličen - pomoč pri okvarah na Goriškem

V Gojačah pri Črničah, nedaleč od Ajdovščine, deluje Avtomehanika Renato Ličen s.p., kjer poleg rednih servisov opravljajo tudi diagnostiko motorja. Ta pride prav predvsem takrat, ko avtomobil ne deluje tako, kot bi moral, vzrok težave pa ni očiten na prvi pogled.

V delavnici skrbijo za popravila zavor, vzmetenja in izpušnih sistemov, ukvarjajo pa se tako z osebnimi kot tovornimi vozili. Vozniki iz Ajdovščine in širše Goriške lahko pri njih poleg odpravljanja okvar opravijo tudi redni servis in pregled mehanskih delov avtomobila.

ACŠ, Blaž Švelc - od servisa do nakupa avtomobila

V Zagorju ob Savi pri ACŠ, Blaž Švelc s.p., oziroma Avtocentru Švelc, združujejo avtomobilski servis in prodajo vozil. Poleg rednega servisiranja, diagnostike in popravil zavor opravljajo tudi menjavo olja, servis klimatskih naprav in vulkanizerske storitve.

Njihova dejavnost pa se ne konča v servisni delavnici. Podjetje, ki deluje od leta 2024, se ukvarja tudi z odkupom in prodajo rabljenih avtomobilov, kupcem pa ponuja pomoč pri financiranju nakupa. Tako se lahko pri njih pozanimate o popravilu svojega vozila ali pa o ponudbi rabljenih avtomobilov, če razmišljate o menjavi svojega konjička.

Citroën servis Boštjan Dovjak - ko šteje poznavanje znamke

Vozite Citroëna ali Peugeota? Potem vam utegne biti zanimiva delavnica v Razorah pri Dobrovi, kjer deluje Citroën servis Boštjan Dovjak s.p. Gre za družinski avtoservis, ki se posveča predvsem vzdrževanju in popravilom vozil teh dveh francoskih znamk.

Poleg rednega servisiranja opravljajo diagnostiko, popravila zavor in izpušnih sistemov ter pripravo avtomobilov na tehnični pregled. Pri Dovjaku lahko uredite tudi menjavo in centriranje pnevmatik, o potrebnih posegih in stanju svojega avtomobila pa se dogovorite neposredno z izvajalcem.

Avto VIP - več kot 20 let avtomehanike v Makolah

V Štatenbergu pri Makolah avtomobile že od leta 2005 servisira Avto VIP, Zvone Pepelnak s.p. Njihova delavnica je namenjena tako rednemu vzdrževanju kot odpravljanju mehanskih okvar, zato se lahko nanje obrnete ob različnih težavah z vozilom.

Pri tem avtoservisu se o potrebnih popravilih dogovorite neposredno z Zvonetom Pepelnakom, ki vodi dejavnost. Več kot 20 let izkušenj na področju vzdrževanja in popravil vozil dopolnjujejo tudi vulkanizerske storitve, zato se lahko pri njih pozanimate še o sezonski menjavi pnevmatik.

Avtoservis Kern - mehanika in menjava gum v Komendi

V Klancu pri Komendi od leta 2008 deluje Avtoservis Kern Igor s.p., kjer servisirajo osebne avtomobile, enoprostorce in dostavna vozila različnih znamk. Njihova delavnica je namenjena tako običajnim avtomehaničnim posegom kot avtoelektričarskim popravilom.

Med storitvami, ki jih opravljajo, sta tudi čiščenje in popravilo avtomatskih menjalnikov. Ker gre za pomemben in tehnično zahteven del vozila, je ob težavah s prestavljanjem smiselno poiskati delavnico, ki se ukvarja tudi s tovrstnimi posegi.

Pri Kernu skrbijo tudi za zavore, podvozje in klimatske naprave, pomemben del njihove ponudbe pa predstavljajo še vulkanizerske storitve. Vozniki se lahko nanje obrnejo za sezonsko menjavo pnevmatik, pri čemer je pravočasna menjava še posebej pomembna za varno vožnjo v različnih vremenskih razmerah. Tako je Avtoservis Kern priročna izbira tako za redno vzdrževanje avtomobila kot za pripravo vozila na novo sezono.

ANIN Beber Branko - v Spodnjem Dupleku popravljajo tudi platišča

Poškodovano platišče je lahko precej neprijetno presenečenje, še posebej če poškodbo odkrijete ob menjavi gum. V podjetju ANIN Beber Branko s.p. iz Spodnjega Dupleka se poleg klasičnih avtoservisnih storitev ukvarjajo tudi s popravilom in obnovo platišč.

Njihova zgodba sega v leto 1993, dejavnost pa danes obsega še menjavo pnevmatik, diagnostiko, servis avtomobilskih klim in kleparska dela. Podjetje ima tudi nekoliko manj običajno specializacijo: izdelujejo varnostne kabine za traktorje ter druge kmetijske, gozdarske in gradbene stroje.

Vulkanizerstvo Trobas - nove gume in nega avtomobila na Prevaljah

Na Prevaljah na Koroškem že od leta 1995 deluje Avtopralnica Trobas, vulkanizerstvo, Aleš Kolar s.p., kjer lahko poskrbite tako za pnevmatike kot za čistočo svojega avtomobila.

Pri Trobasu poleg sezonske menjave pnevmatik ponujajo tudi njihovo prodajo. Če je čas za nov komplet gum, lahko tako na enem mestu izberete ustrezne pnevmatike in poskrbite za njihovo namestitev.

V sklopu avtopralnice ponujajo ročno in strojno pranje, čiščenje notranjosti ter globinsko čiščenje oblazinjenja. Poskrbijo lahko tudi za poliranje avtomobilskega laka in motnih žarometov. Tako lahko poleg menjave gum svojemu jeklenemu konjičku privoščite še nekoliko lepotne nege.