Od muzikalov do šansonov z ikonično Ute Lemper

V sredo, 23. avgusta, ob 20.30 prihaja v ljubljanske Križanke nemška diva kabareta Ute Lemper.Nastopila bo sSlovenskim mladinskim orkestrompod taktirko vsestranske umetnice in dirigentkeŽive Ploj Peršuh.Na koncertu se bosta prepletla mladostni duh in odrska ekstravaganca.

Po sodelovanju z Vladom Kreslinom, Balladerom, Jadranko Juras, Emkejem, skupino Katalena in družino Krajnčan, bo Slovenski mladinski orkester tokrat gostil divo Ute Lemper, ki je v svoji več kot 40-letni karieri pustila neizbrisljiv pečat. Uveljavila se je kot vsestranska umetnica na gledaliških in koncertnih odrih ter v filmih, podpisala se je pod več kot 35 albumov, med drugim je bila del ikoničnega koncerta The Wall – Live in Berlin leta 1990. Njene interpretacije pesmi berlinskega kabareta, del Kurta Weilla in Bertholda Brechta, francoskega šansona, njene upodobitve na Broadwayu, v Parizu in na londonskem West Endu so prejele vsesplošne hvale. Bila je nominirana za nagrado grammy za zgoščenko Berlin Days/Paris Nights z Godalnim kvartetom Vogler in pianistom Stefanom Malzewom. Pevka je študij končala na Univerzi za glasbo in ples v Kölnu in na Seminarju Maxa Reinhardta na Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju. Debitirala je v izvirni dunajski produkciji predstave Mačke v vlogah Grizabelle in Bombalurine.

Slovenski mladinski orkester zapolnjuje vrzel med formalnim izobraževanjem in realnostjo poklica, mladim glasbenikom pa omogoči spoznati vse vidike življenja poklicnega glasbenika iz prve roke. Orkester se čedalje bolj uveljavlja med mladimi glasbeniki in najboljšimi profesionalnimi umetniki, odkar je uspešno nastopil v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, v Srbiji, Veliki Britaniji in Španiji. Na koncertu jih bo vodila dirigentka in ustanoviteljica ter umetniška vodja orkestra, ki deluje s širokim simfoničnim in opernim repertoarjem, z veseljem pa vodi tudi žanrsko raznolike projekte. Je tudi ustanoviteljica humanitarnega umetniškega projekta Music For the Future, kjer se ukvarja z angažmaji in integracijo mladih ukrajinskih glasbenikov, ki jih je prizadel rusko-ukrajinski spor.

