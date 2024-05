Od Nabooja do Asgarda: Konvencija Na meji nevidnega odpira domišljijske svetove

A zakaj sploh gre? Oboževalcem fantazije in znanstvene fantastike ni potrebno razlagati, za vse druge pa bo morda najlažje, če pomislite na comic-con, kot konvenciji pravijo v ZDA. Gre za enodnevni festival, na katerem se zbere vse kar je domišljijskega. "Od fantazijskih knjig in filmov, japonskih mang in animejev, videoiger, namiznih iger, cosplay kostumov in tekmovanj, zbirateljskih figur, zbirateljskih kart," pravijo v društvu.