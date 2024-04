Od Nemcev, ki so izčrpali Adrio Airways, zahtevajo slabih 80 milijonov

Jesen, 2019 - strta srca zaposlenih ob slovesu od Adrie. Njihove Adrie. Nekateri so tam preživeli desetletja. 7. oktobra jih je več kot 500 zadnjič stopilo skozi vrata poslopja in vrnilo uniforme. Iz pisarn so odnesli odpovedi. Tisti dan, pred več kot štirimi leti, je pilot Marko Kastelic simbolično pred sedežem družbe prižgal svečo.

Danes se v Peruju spominja zadnjih mesecev trpljenja in negotovosti vseh zaposlenih v Adrii. "To je bilo zagotovo eno tako obdobje, ki ga jaz ne bi želel privoščiti nobenemu. Ni bilo dneva, ko se ne bi pogovarjali, ali bomo dobili plačo ali ne... Kaj se bo zgodilo s podjetjem," pravi nekdanji pilot Adrie Airways.

Nemški sklad K4 invest je družbo prevzel v času Cerarjeve vlade. Napovedovali so revolucijo, obljubljali preporod nekdaj uglednega, nacionalnega prevoznika. A je ostalo le pri praznih obljubah. Nemci so preko takšnih in drugačnih finančnih tokov v tujino prečrpavali denar in na koncu tudi dokončno izčrpali podjetje ter ga pahnili v bankrot. Za njimi so ostali prazni računi, milijonski dolgovi, v pisarnah pa nekaj umetnin in polne škatle nostalgije.