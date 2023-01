Od novih testenin do jogurtov: med novimi živili izbrali najbolj inovativna

Raziskave kažejo, da se v zadnjem času spreminjajo navade potrošnikov in njihov odnos do hrane. Nakupovanje hrane je postalo bolj načrtno, hkrati pa se povečuje zanimanje za lokalno pridelano hrano. Vse to pa se odraža tudi na ponudbi živil, ki so pridelana v Sloveniji. "Potrošniki poleg kakovosti, cenovne konkurenčnosti in lokalnega porekla surovin od proizvajalcev pričakujejo tudi inovativen razvoj v smeri izboljševanja sestave in okusa živil," so poudarili v Inštitutu za nutricionistiko.

In inovacij v živilski industriji ne manjka, pogosto pa se zgodi, da informacije o novih izdelkih oziroma o njihovih prednostih do potrošnika ne pridejo. "Ob uvajanju na tržišče nova inovativna živila pogosto ciljajo na precej nišno tržišče, proizvodnja pa je običajno povezana z večjimi začetnimi vlaganji, zato se domači proizvajalci v hudi mednarodni konkurenci z velikimi napori borijo, da bi takšna živila dosegla potrošnike in tudi dolgoročno obstala na tržišču. Proizvajalci pogosto namreč nimajo zadostnih oglaševalskih sredstev, da bi prednosti takšnih živil uspešno predstavili potrošnikom ter da bi obseg prodaje omogočil rentabilnost proizvodnje," so zapisali v Inštitutu za nutricionistiko. Eden od načinov za promocijo inovativnih živil, ki še posebej izstopajo, so nagrade za najbolj inovativna slovenska živila, ki jih inštitut podeljuje že deveto leto.

Strokovna skupina z Inštituta za nutricionistiko, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja prehrane, živilske tehnologije, živilske kemije in agronomije je izbirala med 79 predlogi inovativnih živil. Na koncu so nagrade podelili 10 izdelkom. Med njimi je več vrst kruha in mlečnih izdelkov, pa tudi predpripravljeni obroki, namazi in testenine.