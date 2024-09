Odslej brezplačne bele zalivke, a menjava večinoma še vedno plačljiva

Uredba EU namreč države članice zavezuje, da s 1. januarjem prihodnje leto povsem opustijo uporabo amalgama v zobozdravstvu. Slovenska vlada je sicer izkoristila izjemo in bo amalgam v zobozdravstvu opuščala postopoma, v celoti pa do 1. julija 2026, je na novinarski konferenci pojasnila direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ana Vodičar.

Že danes imajo pravico do tako imenovanih belih oziroma kompozitnih zalivk otroci do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, na "vidnih" zobeh pa prav vsi. Novela bo tako osebam do 26. leta od 1. januarja 2025 zagotovila kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne. Ostali pa bodo to pravico pridobili 1. julija 2026.