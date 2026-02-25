Od Onlyfansa do vedeževalca in igralca: kdo vse bo kandidiral?

Med bolj izpostavljenimi novimi obrazi je Ana Taks, vplivnica in ustvarjalka vsebin na platformi OnlyFans, ki je napovedala kandidaturo na listi Združene liste Zeleni Slovenije in Stranke generacij na Koroškem. Kot pravi, vstop v politiko vidi kot logično nadaljevanje svoje dosedanje poti, saj ji delo v vplivništvu prinaša bogate izkušnje s komunikacijo in javnim nastopanjem.

Širša javnost jo pozna predvsem po sodelovanju v resničnostni oddaji Sanjski moški ter po tem, da je bila ena prvih v Sloveniji, ki je javno spregovorila o ustvarjanju vsebin na OnlyFansu. Taksova odkrito poudarja, da je prav prodaja plačljivih vsebin zanjo pomenila poslovno priložnost, iz katere se je veliko naučila o podjetništvu in odnosu s strankami. Te izkušnje želi zdaj prenesti v politiko, kjer med ključne prioritete uvršča mlade in podjetnike. Zaveda se tudi ostrine političnega prostora, a meni, da jo je delo na spletu naučilo imeti "trdo kožo".

Še eno presenečenje letošnjih volitev je Danijel Šmid, bolj znan kot Danny. V volilnem okraju Bežigrad kandidira na listi stranke Glas upokojencev, javnost pa ga pozna iz oddaje Dannyjeve zvezde. Kot kandidat poudarja, da se bo zavzemal predvsem za boljši socialni položaj upokojencev, višje pokojnine, regres in božičnico.

Danny ostaja zvest tudi svoji vedeževalski podobi. Uporabil je egipčanski tarot in skušal napovedati razplet volitev. Med ključnimi političnimi akterji po kartah vidi Luko Mesca, Anžeta Logarja in Miho Kordiša, ob tem pa zatrjuje, da ima tudi njegova stranka svoje mesto v politični enačbi. Kljub temu napoveduje, da politika v prihodnjem mandatu ne bo lahka.

Miha Kordiš je k sodelovanju povabil tudi igralca Gojmirja Lešnjaka, znanega kot Gojca, ki se je odzval in kandidira na listi stranke Mi, socialisti. Priznava, da velikih volilnih uspehov ne pričakuje, a poudarja pomen aktivnega državljanstva. Po njegovem mnenju ima človek pravico kritizirati politiko šele, ko je pripravljen tudi sam sodelovati. Kot eno prvih konkretnih nalog izpostavlja izboljšanje prometne varnosti, zlasti boljšo označitev prehodov za pešce.

Slovenska politika ima že izkušnje z nenavadnimi kandidaturami znanih obrazov. Spomnimo se Arturja Šterna, ki je kandidaturo za predsednika napovedal dvakrat, in Damjana Murka, ki je leta 2017 prav tako napovedal predsedniško kandidaturo. Takrat je predsedniški mandat znova osvojil Borut Pahor.