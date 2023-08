Od osebnosti leta do obtoženca: širil laži o volilnih prevarah

Imenovali so ga 'Ameriški' župan, poznal ga je ves svet, slavili so ga, ker je ranjeni New York peljal in uspešno popeljal skozi tragedijo terorističnih napadov septembra 2001."To je bila najbolj uničujoča izkušnja za moje mesto, za katerega sem bil odgovoren," je takrat dejal nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani. Zdelo se je, da gre Giulianijeva pot lahko samo še navzgor. Postal je osebnost leta revije Time, Newyorčani so ga cenili.

Ugled si je pridobil tudi kot uspešni tožilec, ki je s spretno uporabo zakonov preganjal mafijo.

Zdaj ima slabe, najslabše dni Giuliani. Svojo usodo je povezal s Trumpom in kot njegov odvetnik v bizarnih nastopih širil ovržene laži o volilnih prevarah. A ne le to. Nekdanji tožilec je zdaj obtoženec."Obtoženci so sodelovali v kriminalni goljufivi združbi, ki si je prizadevala, da bi preobrnila izid predsedniških volitev," je izjavila Fani Willis, tožilka v zvezni državi Georgia. Giuliani, Trump in sedemnajst soobtožencev so zdaj tarča istega zakona, s katerim je Giuliani preganjal mafijce.

"Trumpa so obtožili skupinskega goljufanja. Goljufanja! Zanimivo bo, ko se vsi obtoženci srečamo na sodišču. Večine sploh ne poznam," je zatrdil Giuliani. Kako globok je Giulianijev padec, kaže tudi izjava Trumpovega podpredsednika Mika Pencea, ki je zavrnil sodelovanje v zaroti in spodkopavanju volilnega izida.

Ob več tožbah Giuliani ne more več plačevati odvetnikov. Za pomoč naj bi moledoval pri Trumpu, a je naletel na precej gluha ušesa.