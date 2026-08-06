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Slovenija

Od petka bo za obisk ljubljanskih bazenov spet treba plačati

Ljubljana, 06. 08. 2026 17.35 pred 3 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
STA
Bazen

S koncem vročinskega vala se s petkom končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Arsa in posledično nižjih temperatur, so sporočili iz zavoda.

Bazen
Bazen
FOTO: Bobo

Mestna občina Ljubljana od torka na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana, omogoča brezplačen vstop vsem obiskovalcem do zapolnitve zmogljivosti kopališč.

Za ponudbo brezplačnega vstopa so se na občini odločili zaradi dolgotrajnega vročinskega vala, ki vztraja že od prejšnjega tedna. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi toplotne obremenitve za večji del države izdala rdeče vremensko opozorilo.

A bo kopališča samo še danes mogoče obiskati brezplačno, saj sklep o brezplačnem vstopu s petkom ne bo več veljal.

Po dolgotrajnem vročinskem valu se za petek namreč nakazuje osvežitev. Ta bo sicer kratkotrajna, saj se bodo od sobote naprej temperature znova dvigale, a po napovedih ne bodo presegle 35 stopinj Celzija.

ljubljana bazeni
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KOMENTARJI6

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natas999
06. 08. 2026 20.45
ej zoran,zoki spoki
Odgovori
0 0
BroNo1
06. 08. 2026 19.31
Čimprej, ker so se umazani prišli umit
Odgovori
+2
2 0
Rock8
06. 08. 2026 19.28
Aha ha ha,tri dni ,a ni dnarčka več zokanović
Odgovori
+3
3 0
ZIPPO
06. 08. 2026 18.37
Tri dni?????Župan Janković že nekaj časa NI opravilno sposoben zaradi zdravstvenih težav.To vedo zaposleni na MOL.
Odgovori
+3
3 0
Un71
06. 08. 2026 18.00
Pogrešam od kdaj je vročinski val in od kdaj so obiski kopališč brezplačni... dozdeva se mi, da je to bila le poceni piar akcija pred volitvami...
Odgovori
+5
5 0
Antena
06. 08. 2026 17.52
Edino pravilno. Zakaj edino žabarji brezplačno ?
Odgovori
-1
3 4
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