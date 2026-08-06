Od petka bo za obisk ljubljanskih bazenov spet treba plačati

Mestna občina Ljubljana od torka na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana, omogoča brezplačen vstop vsem obiskovalcem do zapolnitve zmogljivosti kopališč.

Za ponudbo brezplačnega vstopa so se na občini odločili zaradi dolgotrajnega vročinskega vala, ki vztraja že od prejšnjega tedna. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi toplotne obremenitve za večji del države izdala rdeče vremensko opozorilo.

A bo kopališča samo še danes mogoče obiskati brezplačno, saj sklep o brezplačnem vstopu s petkom ne bo več veljal.

Po dolgotrajnem vročinskem valu se za petek namreč nakazuje osvežitev. Ta bo sicer kratkotrajna, saj se bodo od sobote naprej temperature znova dvigale, a po napovedih ne bodo presegle 35 stopinj Celzija.