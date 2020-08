Od petka ponovno poostren nadzor na slovensko-avstrijski meji

Avstrijci napovedujejo, da bodo od petka spet poostreno nadzirali vse, ki bodo iz Slovenije vstopili v Avstrijo. Ali se lahko ponovi prometni kolaps pred Karavankami, kakršnega smo videli prejšnji vikend, ko so nekateri na prestop meje čakali tudi 15 ur? Slovenska policija pravi: spremljajte razmere na cestah in se ob gneči temu območju raje izogibajte. Pripravili pa so že ukrepe, s katerimi bodo morebitno gnečo omejili.