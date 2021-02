Od petka višja minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo

Ministrstvo za delo je v uradnem listu objavilo odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del za dijaško in študentsko delo. Najnižja postavka ne sme biti nižja od 5,89 evra. To določilo bo začelo veljati v petek.

Z letošnjim letom se je dvignila minimalna plača, zakonska obveza pa je, da minister za delo ob njeni spremembi določil nov znesek minimalne bruto urne postavke začasnih in občasnih del po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Minister Janez Cigler Kralj je dejal, da so takoj ob objavi nove višine minimalne plače začeli z določitvijo najnižjega zneska urne postavke za občasno delo. icon-expand Najnižja postavka ne sme biti nižja od 5,89 evra. FOTO: Shutterstock V Levici pa so ministru pred njegovo napovedjo očitali, da je pozabil na uskladitev študentskih urnih postavk z rastjo minimalne plače in da je s tem študente oškodoval. Med drugim so ga pozvali, naj znesek minimalne bruto postavke zanje določi pri vsaj 5,89 evra bruto, kar pomeni 4,97 evra neto. PREBERI ŠE Je Cigler Kralj deloval nezakonito in oškodoval delavce študente? Danes je ministra k uskladitvi pozval tudi Sindikat upokojencev Slovenije. Ker s februarjem preneha veljati odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, mu predlagajo, naj v odredbi, ki bo veljala od marca, zviša urno postavko za začasno ali občasno delo upokojencev tako, da ta ne bo smela biti nižja prav tako od 5,89 evra bruto oz. 4,97 evra neto. Po njihovem je treba uskladiti tudi mesečni oz. trimesečni in letni znesek. icon-expand