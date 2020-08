Od poletja se bomo poslovili s prehodom izrazite hladne fronte

Le še štirje dnevi nas ločijo do konca meteorološkega poletja. Dnevi se hitro krajšajo in Evropa se počasi, a vztrajno ohlaja. Izrazita ohladitev je že zajela Skandinavijo in Britansko otočje, v prihodnjih dneh pa se bo občutno hladnejši zrak širil proti jugovzhodu in dosegel tudi naše kraje. Hladna fronta nas bo predvidoma prešla v noči na ponedeljek. Še pred njenim prehodom se bo nad nami krepil jugozahodni veter, ki bo zahodni Sloveniji prinesel obilne padavine.

Nestabilnost ozračja bo največja od sobote zvečer do ponedeljka zjutraj, ko se bosta v bližini naših krajev srečevali dve temperaturno zelo različni zračni masi. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo takrat nastajale nevihte z nalivi, na Primorskem in Notranjskem bodo možna tudi krajevna neurja. Zaradi dviganja toplega in vlažnega zraka ob gorskih pregradah bo največ dežja sicer padlo v Posočju, po nekaterih izračunih celo več kot 500 litrov na kvadratni meter. Povsem drugače bo na vzhodu države, kjer bo do nedeljskega večera ostalo večinoma suho.

icon-expand Najobilneje bo deževalo v Posočju. FOTO: Shutterstock

Pred vremensko spremembo nas čakata še dva precej lepa dneva. Danes lahko pričakujemo izmenjavanje sončnih in bolj oblačnih obdobij. Slednjih bo več popoldne, ko bo predvsem na zahodu in jugu Slovenije nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. V Posočju se lahko proti večeru razvije tudi kakšna manjša nevihta. Popoldne bo najtopleje na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo ob morju. Drugod bodo temperature ostale pod tridesetico. Na jugovzhodu in v osrednji Sloveniji se bodo gibale okoli 28, na severovzhodu 26, na severozahodu pa okoli 24 stopinj Celzija. V petek se bo v višjih legah krepil jugozahodni veter, zato se bo oblačnost na Gorenjskem in severnem Primorskem zgostila. Proti večeru bodo to območje zajele krajevne plohe in nevihte, drugod bo še prevladovala jasnina.

icon-expand Prihodnji teden bo že povsem jesenski. FOTO: Arso