Od poletnih temperatur se bomo poslovili v noči na petek

Letošnji september je bil v dosedanjem poteku kot naročen za vse ljubitelje sonca in visokih temperatur. Najvišje temperature smo v zadnjih dneh beležili na Primorskem, natančneje na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se je včeraj že drugi dan zapored ogrelo nad 30 stopinj Celzija. Danes in jutri bomo podobno visoke temperature izmerili tudi po nižjih delih vzhodne in osrednje Slovenije, kar se sredi septembra ne zgodi prav pogosto. Zaradi zelo suhega ozračja je sonce v zadnjih 14 dneh pogosto sijalo vse od jutra do večera, ker pa sta pred nami še dva precej jasna dneva, bo letošnja prva polovica septembra marsikje najbolj sončna v zgodovini meritev.

Pred nami sta še dva precej sončna in zelo topla dneva

Današnji dan nam še ne bo prinesel večje spremembe vremena. Tako bo v večjem delu Slovenije sončno, na nebu bo le nekaj tanke oblačne koprene. Gostejša oblačnost bo prekrivala hribovite kraje v bližini meje z Avstrijo in Italijo, kjer bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha.

Sončni žarki in šibak jugozahodni veter bodo živo srebro hitro potisnili navzgor. Na Goriškem in Vipavski dolini se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija. V Ljubljanski kotlini, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju bodo najvišje temperature okoli 30 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo ob morju, na Štajerskem in v Prekmurju. Najmanj, a še vedno prijetnih 26 stopinj Celzija bo v alpskih dolinah ter v višjih legah Notranjske in Kočevske.

V sredo se bo v vzhodni Sloveniji nadaljevalo sončno in zelo toplo vreme z najvišjimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Več oblačnosti bo na zahodu, vendar bo do večera še večinoma suho. Pihal bo jugozahodni veter.

Hladna fronta nas bo dosegla v noči na petek

V drugi polovici tedna se bo vreme občutneje spremenilo, za kar bo poskrbel ciklon s hladno fronto, ki se bo čez srednjo Evropo pomikal proti vzhodu. V četrtek se bomo sicer še nahajali v zelo topli zračni masi, a bo ozračje zaradi bližine fronte in okrepljenega jugozahodnega vetra precej nestabilno. Tako bodo popoldne in zvečer predvsem v zahodnem in severnem delu države nastajale krajevne padavine, lahko se bo razvila tudi kakšna nevihta.