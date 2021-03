Od polnoči ni več mogoče potovati v države na rdečem seznamu

Odlok začne veljati ob polnoči. Prepovedana so torej potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme. V odloku so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR pa se torej prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja. Zaostritev tega pogoja je posledica odkritja več ponarejenih listih.

Dodana je sicer izjema prehoda iz nujnih razlogov - odprava neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje.

Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je v Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih točkah. Prestop državne meje izven kontrolnih točk ni dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del. Kontrolne točke so nespremenjene, prav tako njihov delovni čas.

Splošne izjeme za prehod meje brez karantene

Za tri splošne izjeme za prehod meje ni sprememb. Še vedno velja, da se osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

- negativni rezultat testa PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja,

- potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdilo o testiranju in potrdilo zdravnika se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja.