Od ponedeljka hitro testiranje tudi v zdravstvenih domovih po državi

Kot je pojasnila državna sekretarka ob obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, se je množično hitro testiranje, ki je v zadnjih dneh potekalo na nekaterih lokacijah po Sloveniji, pokazalo kot zelo dobro. Zato je vlada sklenila, da se hitro testiranje čim bolj približa vsem prebivalcem. Lokalne skupnosti, zdravstvene domove in koncesionarje na primarni ravni so tako pozvali, da se z lokalno skupnostjo dogovorijo, kje bi organizirali stalna mesta za testiranje.

V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo tako prostovoljno presejalno testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi za prebivalce Mestne občine Ljubljana izvajali v Športni dvorani Kodeljevo. Kot so sporočili, bo testiranje za začetek možno v ponedeljek med 11. in 15. uro, sprejem bo možen do 14. ure.

Vsi zdravstveni domovi so po njenih besedah v soboto prejeli dovolj testov, lokacije testiranje pa bodo odvisne od dogovora med lokalnimi skupnostmi in zdravstvenimi domovi. Na ministrstvu so priporočili, da bi bila ta mesta stalna, ni pa nujno, da bi bila v prostorih zdravstvenih domov.

Na Notranjskem bodo hitra testiranja izvajali v Cerknici, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. V Sežani od ponedeljka dalje na covidni točki pred zdravstvenim domom. V Cerknici bodo testiranja začeli izvajati v sredo, in sicer po sistemu drive-in na covidni točki pred zdravstvenim domom.

V Novem mestu bodo testiranje za začetek izvajali v ponedeljek, v sredo in petek v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, v Velenju pa na parkirišču Nujne medicinske pomoči pred Zdravstvenim domom Velenje. Zdravstveni dom Domžale brezplačno hitro testiranje organizira na več lokacijah, v Domžalah v športnem parku, v Mengšu, Lukovici in Moravčah pa v kulturnih domovih.

V zdravstvenih domovih bodo od ponedeljka testirali tudi učitelje, ki delajo v šolah za otroke s posebnimi potrebami. Te šole se prihodnje dni odpirajo. "Ko bo padla odločitev, da se odprejo tudi ostale šole, pa bodo taka testiranja v zdravstvenih domovih izvajali tudi za ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju,"je dodala.

Na vprašanje, kdo bo izvajal hitra testiranja, je pojasnila, da so nekateri zdravstveni domovi angažirali dodaten kader, nekateri pa kader preusmerjajo s tistih dejavnosti, ki v tem trenutku ne delujejo. To so denimo preventivni programi in referenčne ambulante. Te bodo sicer imele še eno nalogo, in sicer kontakte s starejšimi osebami in kroničnimi bolniki, saj bo treba zbrati podatke glede interesa za cepljenje.

Slovenjgraška bolnišnica naj bi cepivo za vse zainteresirane zaposlene dobila prihodnji teden

Marija Magajne je izrazila zadovoljstvo nad interesom za cepljenje proti covidu-19 med zaposlenimi v Slovenj Gradcu. Interes je izrazilo 42 odstotkov zaposlenih, cepivo zanje naj bi bolnišnica dobila prihodnji teden, je povedala strokovna direktoricaJana Makuc.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki ima 949 zaposlenih, je v zadnjih treh mesecih covid-19 prebolelo 277 zaposlenih. Interes za cepljenje so doslej izkazali 403 zaposleni, kar je približno 42 odstotkov vseh zaposlenih, nekaj jih je nato covid-19 prebolelo, je ob današnjem obisku državne sekretarke v bolnišnici povedala strokovna direktorica največje koroške zdravstvene ustanoveJana Makuc.

Bolnišnica je doslej prejela 20 odmerkov cepiva, po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa naj bi za vse preostale zaposlene, ki so doslej izkazali interes za cepljenje, cepivo prejeli v prihodnjem tednu, ko naj bi nato tudi vse cepili.

Makučeva je dodala, da si prizadevajo, da bi se proti covidu-19 cepilo čim večje število zaposlenih. "Naša trenutna naloga je, da bi poskušali čim bolj ovreči mite o cepljenju, da naslovimo številna vprašanja, ki se pojavljajo med laično javnostjo in med zaposleni in da poskušam na tak način cepljenje spromovirati in nas vse skupaj čim prej vrniti v neko bolj normalno stanje, kjer bomo lahko spet bolj normalno funkcionirali," je dejala strokovna direktorica bolnišnice.

"Zelo nas veseli, da je interes za cepljenje izrazilo veliko število zaposlenih, tistih, ki še niso bili v stiku z virusom," pa je glede cepljenja proti covidu-19 v slovenjgraški bolnišnici dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne, ki meni, da se bo veliko teh, ki morda še razmišljajo o cepljenju, naknadno še odločilo, ko bodo prvi pomisleki mogoče preseženi.

"To se mi zdi izjemno pomembno, tudi zato, ker s tem vsi zdravstveni delavci lahko dajemo pozitiven zgled tudi za vse ostale prebivalce, ki pa bodo prišli na vrsto zelo kmalu po tem, ko bodo cepljeni tisti najbolj izpostavljeni, torej zdravstveni delavci," je dodala državna sekretarka.

Izmed zaposlenih v slovenjgraški bolnišnici se je proti covidu-19 prva cepila predstojnica oddelka za mikrobiologijo Irena Piltaver Vajdec, ki je danes dejala, da so zdravstveni delavci zelo veseli, da smo dobili cepivo in da obstaja možnost zajezitve epidemije. Po njenih besedah je cepljenje velika vrednota, ki predstavlja veliko zaščito, zato cepljenje priporoča čim večjemu številu prebivalstva.

Državna sekretarka Marija Magajne se je z vodstvom bolnišnice danes pogovarjala tudi o tem, kako je v bolnišnici doslej potekala mikrobiološka diagnostika in kako lahko klinična mikrobiologija pomaga pri določenih odločitvah. "Vesela sem vseh teh pozitivnih informacij iz bolnišnice," je dejala državna sekretarka, ki je izpostavila tudi doprinos hitrih antigenskih testov v bolnišnici pri preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom takoj, ko so bili ti na voljo.

Makučeva je ocenila, da so ob današnjem obisku dobili še eno potrditev, da se je bolnišnica zelo hitro prilagodila na delo z bolniki s covidom-19, da uspešno dela in da se je dobro organizirala.

V slovenjgraški bolnišnici so danes dopoldne zdravili 50 bolnikov s covidom-19, od tega sedem v intenzivni enoti. Ponovno se v bolnišnici povečuje število obolelih oskrbovancev domov starejših. Trenutno jih zdravijo šest, so sicer danes sporočili iz bolnišnice.