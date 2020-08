Od ponedeljka po enotne subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente

Dijaki in študentje, ki v šolo potujejo iz od 60 do 90 kilometrov oddaljenih krajev, bodo za 10 voženj z enotno vozovnico odšteli 35 evrov, za letno vozovnico dijaki 300 evrov, študentje pa 270 evrov. Doplačilo za 10 voženj z mestnim prometom v Mariboru znaša pet evrov, na Jesenicah pa 15 evrov. Za letni prevoz z mestnim prometom bodo morali dijaki v Mariboru odšteti 50 evrov, študentje 45 evrov, na Jesenicah pa dijaki 150 evrov, študentje pa 135 evrov.

Enotno vozovnico IJPP je mogoče pridobiti na več načinov. Dijaki, ki se prvič vpisujejo v program srednješolskega izobraževanja in še nimajo elektronske kartice IJPP ali urbane, lahko z digitalnim potrdilom na spletni strani eUprave izpolnijo vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. V predal moja eUprava bodo pozneje dijaki prejeli potrdilo o odobritvi vloge, ki ga natisnejo in z njim obiščejo prevoznika. Tam jim bodo lahko izdali elektronsko kartico IJPP z izbranim dobroimetjem. Vlogo lahko tudi natisnejo in izpolnijo ročno.

Za podaljšanje vloge za novo šolsko leto je treba izpolniti vlogo za podaljšanje subvencionirane vozovnice. Tudi to vlogo lahko študentje in dijaki natisnejo in izpolnijo ročno. Z natisnjeno vlogo in napisano številko vloge pri prevozniku z doplačilom podaljšajo veljavnost kartice IJPP za novo šolsko leto.

Kot so pojasnili na Avtobusni postaji Ljubljana, bodo za prodajo subvencioniranih vozovnic namenili več blagajn, ki bodo odprte vsak dan ob upoštevanju higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).