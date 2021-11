V veljavo stopajo novi ukrepi: nadzor PCT, prepovedano zbiranje

Hitre teste in teste za samotestiranje bo znova financiral državni proračun. Pogoj PCT se bo obvezno preverjal hkrati z osebnim dokumentom, znižuje se starostna meja za preverjanje, in sicer na 12 let. Maske iz blaga ne bodo več dovolj, veljale bodo le še kirurške maske in maske FFP2. Začasno je vlada prepovedala tudi zbiranje ljudi, z izjemo ožjih družinskih članov in članov istega gospodinjstva. Prav tako so začasno prepovedani javni shodi, prireditve, slavja, praznovanja in poroke.

Trgovine bodo morale imeti na vhodu napis, koliko obiskovalcev je lahko naenkrat v njih. Omejitev bo en obiskovalec na deset kvadratnih metrov. Gostinski lokali bodo lahko stregli le sedeče goste, in sicer od 5. do 22. ure, nočni klubi in diskoteke pa zapirajo svoja vrata. Kulturne in športne prireditve bodo dovoljene le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči, obiskovalci bodo morali ohranjati varnostno razdaljo, nositi maske in izpolnjevati pogoj PCT. Podobno velja tudi za cerkve, torej pogoj PCT, maske in varnostna razdalja.