Zaradi prenove zapirajo mejni prehod Sečovlje

Jutri zjutraj, natančneje ob sedmi uri, se bo mejni prehod Sečovlje zaprl za ves promet. Nekaj negodovanja je zaradi del predvsem med dnevnimi migranti, a večjih zapletov in zastojev komandir obeh prehodov Loris Čendark ne pričakuje: "Pričakujemo nekoliko večji promet v tem času skozi mejni prehod Dragonja, vendar bomo povečali število kadra, ker na mejnem prehodu Sečovlje policistov ne bo."

Marsikdo je bil mnenja, da bi se prenova lahko zgodila prej, ne v mesecih, ko se počasi začenja sezona. A to ni v pristojnosti Policije, pač pa ministrstva za javno upravo, ki se je za prenovo odločilo.

"Trenutno je dnevni promet okoli 5000 potnikov na mejnem prehodu Dragonja, nekoliko manj na mejnem prehodu Sečovlje. Smo nekje na polovici v primerljivem obdobju preteklih let," še razlaga Čendark. Gre za vpliv epidemije in to potrjuje tudi statistika. Če je našo južno mejo leta 2019 prestopilo 29 milijonov potnikov, se je lani ta številka več kot prepolovila. 14 milijonov potnikov pomeni, da smo zabeležili 52-odstotni upad.