Epidemija nas je postavila v povsem nove okoliščine. Med drugim imamo ob praznikih čas prisluhniti tudi samemu sebi in ugotoviti, kaj nas resnično razveseljuje. Prav to je Damjan Mlinarič doživel med študijem. Prišlo je iznenada. Čez noč se je iz popolnega ateista spremenil v vernika, in to samo zato, ker je nekomu, ki ga je popeljal na novo pot, zaupal.

icon-expand