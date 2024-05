Od posilstev do dobičkov naftnih družb

Vse to je bilo med temami, ki so jih v Strasbourgu še zadnje dni zasedanj v tej sestavi obravnavali poslanci Evropskega parlamenta. Sicer je na splošno najbolj zaokrožil beli golob, ki je, ko ga je kot kakšen čarodej potegnil izpod plašča eden izmed poslancev, poletel v dvorano in nekoliko začudeno pristal na mizi odsotnega poslanca.

Ob tem je bilo tudi nekaj rahlega razburjenja, da se tako ne izrablja živali, ampak seveda je to tema, ki je na splošno poslance še najmanj zanimala v preteklem mandatu. Tako kot večino ljudi. Pobuda denimo, ki jo je podpisalo skoraj milijon in pol Evropejcev za odpravo kletk pri reji živali, je šla mimo, ne da bi se kdo zares zmenil zanjo. Kljub obljubi Evropske komisije izpred treh let, da jo bo upoštevala. Videli bomo, kako bo šla akcija, prva takšna sploh, da bi zaradi neizpolnjenih obljub proti Evropski komisiji tudi pravno ukrepali. Ko je bila Grčija nogometni prvak ... Ampak gremo nekoliko nazaj, natančno za 20 let, ko je na današnji dan Slovenija vstopila po besedah sodelujočih v Evropo. Ta dikcija se mi je vedno zdela vprašljiva, že prej sem se počutila kot del Evrope. Ampak seveda, po mnogo čem je v tistih časih in še posebej v desetletjih pred tem za Evropo veljala samo zahodna Evropa, ne pa države nekdanjega sovjetskega bloka in druge, ki niso bile del zahodnega sistema. Kakšen je bil čas, ko je Slovenija postala del EU? Drugačen. Nekaj dogodkov iz leta 2004: Zagnan je bil Facebook, George Bush drugič zmaga na ameriških volitvah, evropski prvak v nogometu postane Grčija, že samo to je dokaz, kako drugačni časi so to bili. Vzdušje ob vstopu je seveda bilo veselo. Smo pa bili v veselju nekoliko bolj zadržani kot države Vzhodne Evrope, ki so vstopale z nami. Verjetno zato, ker je pri nas podobno čutilo veliko ljudi, smo že del Evrope in relativno dobro nam gre. Kavbojke in fine čevlje smo od nekdaj zlahka nabavljali v sosednji Italiji. Ponosni pa smo bili, uspelo nam je kot prvi izmed držav nekdanje Jugoslavije. Spet smo bili najbolj pridni, najboljša učenka. Vzdušje danes je drugačno. Na prvi pogled se zdi, kot da je z Evropsko unijo vse narobe. Ogromno stvari ji je seveda za očitati, upravičenih in tudi manj upravičenih. Smo pa medtem postali tudi nekako blazirani, navajeni dobrih stvari kot samoumevnih.

Alenka Arko FOTO: POP TV icon-expand

Komu gre denar? Ključno vprašanje je, ali je z EU res fundamentalno vse narobe? Če pogledamo najprej to, kar zanima večino: denar. Normalno je, da večina Slovencev ne pozna podatkov. Kdo financira na primer kolesarske steze, kdo obnovo celih regij, kot so Zasavje, Savinjsko-Šaleško, kdo da denar za obnovo kulturnih objektov, infrastrukture, cest. Kdo bo prvi solidaren pri naravnih nesrečah, kot so bile lanske poplave, tudi z denarjem, ki ga ne bo treba vračati. Veliko se omenja kohezijska sredstva, Slovenija bo do leta 2027 dobila še dodatne več kot tri milijarde, že prej okoli šest milijard. Morda kar pripremo ušesa že zaradi same besede kohezija. Ja, EU rada tako kot na sploh institucije izumlja besede, ki zvenijo tuje. V latinščino so se zatekli avtorji besede, saj izvira iz besede 'cohaerere', kar pomeni držati skupaj, sodelovati. V praksi pa to pomeni denar, ki ga Evropska unija namenja za manjšanje razlik v razvitosti med regijami. In še veliko drugih skladov je, kot so kmetijski in tako naprej. Nas druge države, s katerimi smo skupaj vstopili, res prehitevajo? Podatki Eurostata za obdobje do leta 2022, ki upošteva tako bruto domači proizvod kot dejansko individualno potrošnjo pod skupnim imenom Standard kupne moči, kažejo, da je Slovenija še vedno skupaj s Češko prva med višegrajskimi državami. Ni vse samo denar Ampak seveda to ni vse. So še druge stvari enako pomembne kot denar. Evropska unija zagotavlja temelje pravic ljudi. Je nek referenčni okvir sklicevanja na skupne standarde. Tudi tukaj so in bodo težave. Na primer, že nekaj časa poteka razprava o navidez dolgočasni temi, morebitni izenačitvi aktov in direktiv, ki pa sploh ni dolgočasna, če pogledamo vsebino za birokratskima besedama, ki imata v praksi povsem drugačno težo. Akt je zakon, ki gre neposredno v nacionalne zakonodaje posameznih držav, medtem ko gre pri direktivi za priporočilo, o katerem se morajo posamezne države še odločiti, kako ga bodo vključile v svoj pravni red. Če bi vse takoj postalo del zakonodaje, bi bilo to slabo. Ker v nekaterih primerih so nacionalne zakonodaje boljše in bolj napredne kot predlagana evropska in bi bilo slabo, če bi tako znižali pridobljene standarde. Primer tega je direktiva, ki so jo sprejeli na nedavnem zadnjem zasedanju parlamenta, o nasilju nad ženskami. Zelo pomanjkljiva je, ko gre za posilstvo. V naši zakonodaji na primer je že opredeljeno, da samo ja pomeni ja. V evropski direktivi tega ni zaradi nasprotovanja, poleg Poljske in Madžarske tudi Francije, Nemčije in Nizozemske. Kljub pomanjkljivostim je marsikdo, sicer z zatisnjenim nosom, glasoval za direktivo. Zato ker se zavedajo, da bodo pravice žensk morda med prvimi na udaru, če bo nova sestava parlamenta po volitvah junija takšna, kot kažejo projekcije, torej precej pomaknjena v desno. Marsikdo, ki bo prišel, namreč ne verjame v enakopraven položaj žensk. Kot tudi ne verjame v enakopraven položaj skupnosti LGBTQ. Ne verjame v sprejemanje različnosti nasploh, del jih zagovarja izgon tujcev, kaj šele, da bi hoteli sprejemati nove. Razen morda, če so bele rase in kristjani. Migracije bodo tudi v tokratni predvolilni kampanji priročno orodje za strašenje ljudi, ki bo odvračalo pozornost od drugih tem, na katere pa ponujajo le zelo poenostavljene in všečne, ampak nerealne odgovore. Prihajajo tisti, ki ne verjamejo v okoljske in klimatske spremembe. V dejstvo, da se Evropa hitreje segreva kot drugi deli sveta, Slovenija pa še malo prehiteva. Tudi tokrat je dobra učenka, le da na napačnem tekmovanju. Prihajajo torej politiki, ki ne verjamejo v te spremembe oziroma bolj natančno: ne zanimajo jih posledice. Kljub retoriki, ki bo v veliki meri vzeta iz levega arzenala, jih zanima kapital. In kapital se lahko veseli. Ne da bi bil sicer doslej kaj posebej oviran. Ena od stvari, ki jih res lahko očitamo Evropski uniji, je, da ni postala bolj socialna skupnost, ki bi uspela omejiti nepredstavljivo bogatenje nekaterih in vedno večjo revščino drugih. Tudi zato so poslanci na zadnjem zasedanju hiteli z direktivami, kot je bila za izboljšanje pogojev platformnih delavcev. Sedanja in morda tudi prihodnja predsednica Evropske komisije Ursula von der Layen veliko govori o tem, kako uspešne so članice EU pri zaposlovanju ljudi, nikoli pa o kvaliteti teh delovnih mest. Med pandemijo, ko je sicer deževal denar in je tudi pomagal ljudem iz brezupa zaprtja, ni šlo brez ogromnih dobičkov veletrgovcev na trgu hrane, energije, ko po lastnih besedah niso vedeli, kaj bi z denarjem.

Slovenska in evropska zastava FOTO: iStock icon-expand