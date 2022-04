Poslanska plača, poslanska stanovanja, poslanska imuniteta. Pa tudi do 40 dni plačanega dopusta, nadomestila za ločeno življenje in menza z najcenejšo malico daleč naokoli. Poslanski poklic prinaša kar nekaj privilegijev, a zelo malo časa za počitek, "zato se bom najprej pošteno spočil," napoveduje kandidat Naše dežele Branko Simonovič, ki so mu volivci tokrat zaupali skromnih 57 glasov: "Prava penzija. Z ženo imava šest vnukov, svoj oljčnik, svoj traktor, sem tudi aktiven v enih dveh civilnih družbah, tako da bomo videli."

Da bo najprej počival, a ne predolgo, napoveduje tudi predsednik in poslanec SNS Zmago Jelinčič. Na poslanskem sedežu je sedel kar v šestih sestavah državnega zbora, v politiki pa, kot pravi, še ni rekel zadnje: "V jeseni so lokalne volitve, medtem se bom pa pozabaval tudi z goljufijami, ki so se dogajale pri štetju volilnih lističev, mislim, da bo to še huda varianta." Preostanek časa pa bo namenil pisanju knjige. "Verjetno bom napisal knjigo o sodnih taksah in o cerkvenih taksah," je dejal.