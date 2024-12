Od-postajanje v družbi spektakla: kaj najdejo tam, kjer se vsi iščejo?

December je festival spektakla. Še nekaj dni imamo, da ga užijemo v polni meri, da nas navda s tesnobo, preplavi s pritiski in pripravi na novo leto. V naslednjem letu bo seveda vse drugače. Malo rdeče in zelene, zlate ali srebrne, malo bolj ali manj prijetnih druženj s tistimi, s katerimi se res moramo podružiti, malo sejmov, malo peke in kuhe, en kup darilc in malo lučkic.

"Citati so uporabni v obdobjih nevednosti ali mračnjaških prepričanj."(Guy Debord)

Kako le ne bi bili veseli in razigrani, če je decembra zapovedano, da analiziramo, reflektiramo, oblikujemo načrte, se zavezujemo k napredovanju na vseh področjih naših življenj, k manifestiranju in kreiranju najboljših različic sebe. Nešteto izkušenj in doživetij, ki se jih – na srečo – da kupiti. Nešteto podob in glasov, ki pomagajo, da ne bi slučajno zaužili trenutka v samoti. In tišini. Brez ideje o tem, kaj vse moramo postati, da bi v očeh drugih za trenutek zaživeli v idealu, ki naj bi nas osrečil. Bi brez nenehnega načrtovanja svojega postajanja sploh vedeli, kdo smo? Bodi to, kar si

Kako napredno, naravnost revolucionarno in nadvse razsvetljeno je danes biti to, kar si. Še več, postajanje je enostavno poseganje po točno določenih življenjskih slogih, ki s seboj (k sreči) prinesejo jasna navodila za uporabo: če si to, sedeš v to kavarno, kjer te čakajo sami tvoji, oblečeni po tvoji modi, utrujeni od tebi sličnih hobijev in v hlastanju po tvojih sanjskih življenjskih vlog. Če si tisto drugo, seveda sedeš na drugi konec mesta in vihaš nos nad tistimi, ki jim ni dano, da bi prav postajali. Tako si zaslepljenci in zaslepljenke vsak za svojo mizo naročamo svojo šalico instantne unikatnosti, trdno prepričani v to, da manjka še čisto malo, še en požirek iz čaše resnice, in bomo imeli vse. Ko takole postajaš, si svoj notranji psihični ustroj najlažje utrjuješ, tako da se potrepljaš (preden si deležna občudovanja tvojih pomembnih drugih) nad vsem kar (že) si: vdana partnerka, uspešna ženska, nesebična mati, zabavna prijateljica in zvesta hči. Emancipacija sodobne ženske se očitno dogaja tako, da je ženska nekaj, kar mora nenehno postajati. V tej novi tlaki se pod pretvezami naše svobodne izbire ženske – bleščeče in retuširane – še vedno (samo)omejujemo oziroma nas omejuje trdovratni patriarhat. Retuširana emancipiranka Lahko si uspešna, a bodi še vedno dostopna, prijetna in na uslugo vsem. Bodi samostojna, a pusti se kaj podučiti od tistih, ki bi ti radi kaj samo malce bolj pojasnili. Bodi pristna, bodi to, kar si, ampak retuširaj, filtriraj, kimaj! Bodi močna, ampak ohrani svojo ženskost! Bodi emancipirana, ampak zmontirana! Pomemben element postajanja je, seveda, tudi dokumentiranje.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka Inštitut za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.