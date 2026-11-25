Kaj je torej dobro urediti, preden stanovanje ali hišo ponudite na trgu? Zbrali smo praktične nasvete in poiskali pet ponudnikov nepremičninskih in geodetskih storitev , ki vam lahko pomagajo pri različnih korakih prodaje.

Prodaja nepremičnine je za večino ljudi ena večjih finančnih odločitev. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je treba pripraviti le oglas in počakati na kupca, se za uspešno prodajo skriva precej več. Pravilno določena cena, urejena dokumentacija in dobra predstavitev nepremičnine lahko pomembno vplivajo na zanimanje kupcev in potek celotnega postopka.

Koliko je vaša nepremičnina dejansko vredna?

Pri določanju prodajne cene se lastniki pogosto najprej obrnejo na spletne nepremičninske oglase. Ti so lahko koristno izhodišče, vendar imajo pomembno omejitev: oglaševana cena ni nujno enaka ceni, po kateri je bila nepremičnina dejansko prodana.

Zato je poleg aktualne ponudbe smiselno preveriti tudi podatke o sklenjenih poslih. Geodetska uprava Republike Slovenije omogoča javni vpogled v dosežene prodajne cene, pri primerjavi pa je treba upoštevati lokacijo, velikost, starost in stanje posamezne nepremičnine.

Dve stanovanji z enako kvadraturo imata lahko precej različno vrednost. Stanovanje z dvigalom, balkonom in lastnim parkirnim mestom bo pogosto zanimivejše od podobno velikega stanovanja v višjem nadstropju brez dvigala. Na vrednost vplivajo tudi energetska učinkovitost, razporeditev prostorov in bližina storitev.

Pri določanju primerne cene lahko pomaga strokovna ocena vrednosti. Na Gorenjskem in v Ljubljani se s tržnim vrednotenjem stanovanj, hiš in zemljišč ukvarja Marija Čemažar s.p. iz Kranja. Pri ocenjevanju upošteva značilnosti nepremičnine in primerljive prodaje v okolici, s čimer lastniku pomaga določiti ceno, ki je utemeljena na dejanskih razmerah na trgu in ne zgolj na slepih pričakovanjih.

Poznavanje lokalnega trga je še posebej pomembno na območjih, kjer imajo nepremičnine zelo različne značilnosti. Na Bledu in v okolici lahko pri prodaji pomaga nepremičninska agencija TRG BLED d.o.o., ki se ukvarja s posredovanjem pri prodaji in nakupu stanovanj, hiš ter zemljišč. Ker je Bled tudi turistično zanimivo območje, je pri oblikovanju prodajne ponudbe še posebej koristno poznavanje lokalnega povpraševanja in značilnosti posameznih nepremičnin.

Pred prodajo preverite, ali je dokumentacija urejena

Še preden objavite oglas, je dobro preveriti pravno in evidentirano stanje nepremičnine. Morebitne neurejenosti namreč pogosto pridejo na dan šele takrat, ko je kupec že pripravljen na podpis pogodbe.

Najprej preverite zemljiškoknjižno stanje, predvsem lastništvo, morebitne hipoteke in druge vpisane pravice ali bremena. Pomembno je tudi, da se podatki o nepremičnini ujemajo z dejanskim stanjem.

Pri starejših hišah, prizidkih in objektih, ki so bili večkrat predelani, se lahko pojavijo neskladja med stanjem na terenu in podatki v katastru nepremičnin. V nekaterih primerih je zato pred prodajo potreben geodetski postopek.

V Beli krajini se s tem ukvarja GEA d.o.o. iz Gradca, ki opravlja evidentiranje stavb in urejanje katastrskih podatkov. Poleg priprave dokumentacije za vpis stavb izvaja tudi parcelacije in urejanje zemljiških meja. Takšne storitve pridejo prav predvsem, kadar uradne evidence ne odražajo dejanskega stanja ali kadar je treba pred prodajo urediti podatke o zemljišču.

Pri prodaji stanovanja ali hiše ne pozabite niti na energetsko izkaznico. Ta je pri običajni prodaji praviloma obvezna, energetski kazalniki pa morajo biti navedeni tudi v oglasu. Za določene vrste stavb in posebne postopke prodaje veljajo izjeme.

Dober nepremičninski oglas ne prodaja samo kvadratnih metrov

Ko sta cena in dokumentacija urejeni, pride na vrsto predstavitev nepremičnine. Prav pri tem lahko majhne podrobnosti naredijo veliko razliko.

Fotografije so pogosto prvi stik potencialnega kupca z vašim stanovanjem. Pred fotografiranjem zato pospravite osebne predmete, odstranite nepotrebno opremo in omogočite čim več naravne svetlobe. Prostori bodo tako preglednejši, kupec pa si bo lažje predstavljal, kako bi jih uredil po svojih željah.

Pomemben je tudi opis. Namesto splošnih izrazov, kot sta odlična lokacija in izjemna priložnost, raje navedite konkretne prednosti nepremičnine: razdaljo do šole ali trgovine, razporeditev prostorov, leto obnove, parkiranje in višino rednih stroškov. Ne pozabite jasno predstaviti tudi morebitnih omejitev.

Pri pripravi prodajne ponudbe in iskanju kupcev lahko pomaga nepremičninski posrednik. V Zasavju denimo deluje podjetje ELO-PROJEKTI d.o.o. iz Dola pri Hrastniku, ki poleg nepremičninskega posredovanja ponuja tudi svetovanje pri prodaji stanovanj, hiš, zemljišč in poslovnih prostorov.

V Ljubljani pa se lahko lastniki, med drugimi, obrnejo tudi na Infinis Properties d.o.o., kjer pri pripravi nepremičnine za prodajo združujejo tržno analizo, predstavitev nepremičnine, oglaševanje in organizacijo ogledov. Pri oblikovanju prodajne strategije upoštevajo lastnosti posamezne nepremičnine in ciljno skupino kupcev.

Od prvih ogledov do dogovora s kupcem

Objavljen oglas je šele začetek. Ko se pojavijo prvi zainteresirani kupci, se začnejo ogledi, dodatna vprašanja in pogajanja o ceni.

Dobro je, da imate pripravljene odgovore o stroških ogrevanja, izvedenih obnovah, stanju instalacij in morebitnih načrtovanih posegih na stavbi. Kupci ne ocenjujejo samo videza nepremičnine, temveč tudi njeno stanje in stroške, ki jih lahko pričakujejo po nakupu.

Pri ogledu je pomembna tudi realna predstavitev. Prikrivanje večjih napak lahko povzroči težave pozneje, zato je bolje, da kupca pravočasno seznanite z relevantnimi informacijami.

Če se s prodajo ne želite ukvarjati sami, lahko organizacijo ogledov in komunikacijo z zainteresiranimi kupci prepustite posredniku. V Zasavju vam lahko pri prodaji stanovanja in usklajevanju s kupci pomaga že predstavljeno podjetje ELO-PROJEKTI. Tudi Infinis Properties svoje storitve ponuja širše od kraja, kjer ima sedež, saj se lahko nanje za nepremičninsko posredovanje prav tako obrnete tudi na območju Celja in Maribora.

Tudi na Gorenjskem lahko pomoč pri prodaji poiščete pri ponudnikih, ki smo jih spoznali že pri določanju vrednosti nepremičnine. Marija Čemažar s.p. poleg vrednotenja ponuja posredovanje pri prodaji in nakupu nepremičnin, TRG BLED d.o.o. pa ima na tem področju izkušnje že od leta 1990.

Pred podpisom posredniške pogodbe preverite, katere storitve vključuje, ali je sodelovanje ekskluzivno, kdo bo vodil oglede in kako je dogovorjeno plačilo za posredovanje. Pri pogajanjih s kupcem pa poleg cene določite tudi roke plačila, način financiranja in predvideni datum predaje nepremičnine.