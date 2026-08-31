Od proizvodne hale do 24 metrov visokega hangarja: ko standardne rešitve niso dovolj

Podjetje, ustanovljeno leta 1993, na enem mestu združuje zasnovo in projektiranje objektov ter lastno proizvodnjo jeklenih konstrukcij. V dobrih treh desetletjih delovanja so izvedli že več kot 2.300 objektov v 25 državah. Večino njihovih projektov predstavljajo investicije podjetij iz različnih gospodarskih panog, pri čemer sta obseg in namembnost objekta vedno prilagojena potrebam naročnika.

Na Brniku objekt za širitev servisnih zmogljivosti

Kako neposredno lahko nov objekt podpre razvoj podjetja, kaže eden največjih in najzahtevnejših Schwarzmannovih projektov zadnjega obdobja. Za slovensko letalsko podjetje Solinair je Schwarzmann na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana izvedel zasnovo novega hangarja za vzdrževanje letal, proizvodnjo in montažo jeklene konstrukcije ter izvedbo fasade, strehe in hangarskih vrat. Novi hangar je nastal zaradi potrebe po širitvi servisnih kapacitet in izvajanju zahtevnejših procesov vzdrževanja letal. Za Solinair predstavlja strateško investicijo v nadaljnji razvoj te dejavnosti.

Hangar meri 48 krat 69 metrov in je visok 24 metrov. Njegova površina je večja kot polovica nogometnega igrišča. Jeklena konstrukcija omogoča velik razpon brez vmesnih stebrov in s tem neoviran prostor za premikanje letal. Konstrukcijo sestavlja več kot 10.000 posameznih jeklenih elementov, ki skupaj tehtajo več kot 570 ton. O dimenzijah konstrukcije veliko pove že podatek, da največji uporabljeni vijak tehta skoraj pet kilogramov. Med največjimi konstrukcijskimi izzivi so bili glavni strešni nosilci. Posamezen je visok skoraj pet metrov in tehta 20 ton. V Polhovem Gradcu so predhodno izvedli tudi testno sestavo največjega nosilca, da bi preverili posamezne faze pred montažo na letališču. Posebnost objekta so tudi 40 metrov široka hangarska vrata s popolnoma prostim prehodom. Ena najzanimivejših značilnosti projekta se skriva v detajlu, ki ga obiskovalec hangarja verjetno sploh ne opazi. Konstrukcija je že danes zasnovana tako, da omogoča prihodnjo razširitev objekta za dodatnih 24 metrov, kar bo naročniku omogočilo servisiranje večjih letal razreda Airbus A350. Hangar tako ni le rešitev za današnje potrebe naročnika, temveč že upošteva njegov nadaljnji razvoj.

Hangar je posebnost, jedro poslovanja so objekti za gospodarstvo

Solinairov hangar je zaradi dimenzij in tehnične zahtevnosti izjemna referenca. Ni pa tipičen Schwarzmannov projekt. Glavnino njegovega dela predstavljajo industrijske hale, jeklene hale, proizvodni objekti, skladiščni objekti, logistični centri in drugi poslovni objekti, pri katerih mora biti konstrukcijska rešitev prilagojena procesom naročnika. Raznolikost potreb kažejo novejši projekti s slovenskimi podjetji. Za Benkotehno je Schwarzmann v več kot dveh desetletjih sodelovanja izvedel že pet objektov. Zadnji je 12 metrov visoka skladiščna hala, katere konstrukcija je bila v celoti prilagojena avtomatiziranemu regalnemu sistemu za robotsko skladiščenje cevi in logističnim procesom naročnika.

Potrebe podjetja so se v tem času spreminjale, Schwarzmann pa je zanj v različnih razvojnih obdobjih izvedel različne prostorske rešitve. Prav dolgoročna sodelovanja so ena od značilnosti, ki jih podjetje izpostavlja tudi v svoji aktualni predstavitvi.

Ko se mora objekt prilagoditi podjetju, ne obratno

Podoben princip je viden pri proizvodnih objektih. Pri enem novejših projektov za podjetje Container iz skupine Maksim je bilo treba novo proizvodno halo umestiti na prostorsko omejeno zemljišče ob obstoječem kompleksu.

Takšni projekti dobro pokažejo razliko med tipskim objektom in rešitvijo po meri. Pri zasnovi se upošteva predvidena tehnološka oprema, manipulacija z materialom, mostna dvigala, notranja logistika, povezave z obstoječimi objekti in morebitne prihodnje potrebe. Enako velja za skladišča. Pri novem objektu Salusa je bila širitev skladiščnih kapacitet omejena z obstoječo infrastrukturo na lokaciji. Z novo rešitvijo je podjetje pridobilo približno 2.000 dodatnih paletnih mest, projekt pa je pokazal, kako pomembno je pri širitvi obstoječih poslovnih kompleksov iskati rešitev, ki čim bolje izkoristi razpoložljivi prostor.

Nova hala ima tudi zeleno streho, ki nadomešča del pozidane zelene površine. Oba naročnika, Benkotehna in Salus, sta se k Schwarzmannu vrnila z novimi projekti. Za podjetje, ki želi biti dolgoročen partner gospodarstvu, je to eden pomembnejših kazalcev uspešnosti.

Sodobna hala postaja del poslovnega procesa

Zahteve do poslovnih objektov se spreminjajo skupaj s slovenskim gospodarstvom. Vse bolj specializirani proizvodni, skladiščni in logistični procesi pomenijo, da poslovnega objekta ni več smiselno obravnavati ločeno od dejavnosti, ki bo v njem potekala. Njegova zasnova lahko neposredno vpliva na organizacijo dela, izkoristek prostora, pretok materiala in možnosti za nadaljnjo rast podjetja. Zato postaja pomembno tudi vprašanje, kaj se bo z objektom dogajalo čez pet, deset ali več let. Investicije v nove poslovne prostore so praviloma dolgoročne, potrebe podjetij pa se lahko v tem času precej spremenijo. To se pri konkretnih projektih kaže na različne načine. Pri hangarju Solinair je konstrukcija že pripravljena na prihodnjo širitev, pri Salusu je del rešitve zelena streha, pri drugih objektih pa Schwarzmann konstrukcije prilagaja namestitvi sončnih elektrarn ali poznejšim spremembam proizvodnih in skladiščnih procesov. "Pri dobrem projektu se ne začnemo spraševati samo, kako velika naj bo hala. Zanima nas, kaj bo v njej potekalo, kakšno tehnologijo bo naročnik uporabljal, kako se bodo gibali material in ljudje ter kakšne načrte ima podjetje za prihodnost. Ko to razumemo, lahko konstrukcijo in objekt prilagodimo dejanskim potrebam naročnika." Miha Hrastnik, direktor podjetja Schwarzmann Za slovensko gospodarstvo so takšne investicije pomembne. Konkurenčna proizvodnja in logistika namreč ne potrebujeta samo sodobnih strojev, tehnologije in usposobljenih ljudi, temveč tudi infrastrukturo, ki omogoča njihovo učinkovito uporabo.

Najprej poslovna potreba, nato objekt

Prav tu je tudi jedro preobrazbe podjetja Schwarzmann. Njegova današnja vloga ni omejena na izdelavo jeklene konstrukcije. Pri projektih povezuje zasnovo, statične preračune, projektiranje in lastno proizvodnjo jeklenih konstrukcij ter zagotavlja njihovo montažo. Jeklene konstrukcije nastajajo v lastni proizvodnji v Polhovem Gradcu. To podjetju omogoča, da enega ključnih delov projekta neposredno prilagaja zahtevam posameznega objekta. Pri nekaterih investicijah Schwarzmann prevzame širši obseg del, pri drugih le posamezne faze, odvisno od organizacije projekta in potreb naročnika. Izhodišče pa je enako: dobra rešitev se ne začne pri izbiri standardne hale, ampak pri razumevanju problema, ki ga mora novi objekt rešiti. Šele nato je mogoče določiti zasnovo, dimenzije in konstrukcijske značilnosti objekta, ki bodo podpirale dejanske potrebe naročnika. Jasna specializacija za večje poslovne projekte Današnji Schwarzmann je zato precej drugačno podjetje od tistega, ki ga del slovenske javnosti še vedno povezuje z rastlinjaki.

Rastlinjakov podjetje že več let ne izdeluje.

Danes je Schwarzmann jasno usmerjen v večje poslovne objekte z jekleno konstrukcijo: industrijske in proizvodne hale, skladiščne in logistične objekte, večnamenske poslovne objekte ter zahtevnejše specializirane konstrukcije. Takšna specializacija podjetju omogoča, da svoje inženirsko znanje, razvoj in proizvodne zmogljivosti usmerja v projekte, pri katerih lahko individualno zasnovana rešitev za naročnika ustvari največjo dodano vrednost.

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