Tujina

Od protisovjetskega študentskega aktivista do prvaka neliberalne demokracije

Budimpešta, 13. 04. 2026 09.44 pred 1 uro 5 min branja 8

Avtor:
M.V.
Mladi Viktor Orban

Po 16 letih se z oblasti poslavlja Viktor Orban. Njegov poraz ima pomembne posledice ne le za Madžarsko, temveč tudi za Evropo in številne populistične stranke, ki so se naslanjale na t. i. Orbanov model 'neliberalne demokracije', pod dežnikom katere se je nahajala ostra protimigracijska politika, posegi v neodvisnost sodstva ter delovanje medijev in nevladnih organizacij. EU ga je kaznovala z ustavitvijo financiranja v višini več milijard evrov. Orban tudi ni skrival naklonjenosti tako Vladimirju Putinu kot Donaldu Trumpu.

Njegova pot od liberalnega študentskega aktivista do samooklicanega zagovornika "neliberalne demokracije" je ena najbolj presenetljivih – in polarizirajočih – političnih preobrazb v postkomunistični srednji in vzhodni Evropi, piše Euronews.

Viktor Orban je prvič pritegnil pozornost javnosti junija 1989, ko je še kot 26-letni študent nagovoril množico na državnem pokopu Imreja Nagyja in drugih žrtev vstaje leta 1956. Pozval je k umiku sovjetskih čet, in to v trenutku, ko so bili mnogi predstavniki opozicije še vedno zelo previdni. S tem je postal glas nove politične generacije.

Stranka Fidesz, ki jo je pomagal voditi, je začela delovati kot liberalno mladinsko gibanje. V naslednjem desetletju jo je Orban preoblikoval v desnosredinsko nacionalistično silo, medtem ko je postkomunistična Madžarska prehajala iz planskega v tržno gospodarstvo.

Prvi prihod na oblast - oblikovanje politične smeri

Orban je prvič postal premier leta 1998 pri šele 35 letih, s čimer je postal eden najmlajših voditeljev na tem položaju v srednji Evropi v tistem času. Njegova prva vlada je izpeljala vstop Madžarske v Nato marca 1999 in pospešila pridruževanje EU, ki se je zaključilo z vstopom leta 2004.

Franjo Tuđman in Viktor Orban
FOTO: AP

Fidesz je nato izgubil volitve leta 2002 in 2006 proti Madžarski socialistični stranki. V letih, ki jih je preživel v opoziciji, je Orban zaostril svojo politično pozicijo in se osredotočil na nacionalno suverenost. Trdil je, da liberalna prevlada v medijih in javnih institucijah omejuje pravico Madžarske do samoodločbe.

Orban je na volitvah leta 2010 zmagal z dvotretjinsko večino, kar je Fideszu dalo zadostno število parlamentarnih glasov za spremembo ustave. Njegova vlada je predstavila novo madžarsko ustavo, skupaj z vrsto volilnih in institucionalnih reform.

Podporniki so trdili, da so ti ukrepi obnovili politično stabilnost in utrdili nacionalno suverenost; nasprotniki pa so opozarjali, da je država pod Orbanom moč koncentrirala v izvršilni oblasti ter oslabila neodvisnost sodstva in medijev. Fidesz je od takrat zmagal na vseh parlamentarnih volitvah.

Budimpešta si je zaradi tega prislužila najprej nejevoljo, nato pa ukrepanje Bruslja. Proti Madžarski so ukrepali zaradi omejevanja delovanja pravne države, svobode tiska in neodvisnosti sodstva. Budimpešta je te obtožbe vztrajno zavračala.

"Neliberalna demokracija", ruski energenti in prijateljevanje s Trumpom

V govoru julija 2014 v Romuniji je Orban prvič odkrito predstavil svojo filozofijo vladanja in dejal, da bi morala Madžarska preseči liberalno-demokratične okvire, hkrati pa ohraniti temeljne svoboščine. Svoj model je opisal kot "neliberalno državo". Izraz je bil deležen kritik zahodnih vlad in institucij EU, vendar je postal priljubljen med nacionalističnimi oziroma suverenističnimi gibanji po vsej Evropi in drugod.

Orban od takrat promovira Madžarsko kot model za desničarske in skrajno desničarske stranke v Franciji, Italiji, Španiji, ZDA in drugod. Njegov govor v Romuniji vsako poletje privabi številne evropske konservativce.

Madžarska je pod Orbanom ohranila članstvo v Natu in EU, hkrati pa gojila odnose z Rusijo, Kitajsko in Turčijo, zaradi katerih je večkrat prišla v konflikt s partnerji v obeh blokih.

Viktor Orban in Vladimir Putin
FOTO: Profimedia

Orban se je pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022 večkrat srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in od takrat z njim vzdrževal gospodarske vezi, vključno z veliko pogodbo o dobavi plina in sporazumom o jedrski energiji z ruskim državnim podjetjem Rosatom. Zaradi gospodarskih povezav in energetske odvisnosti od Rusije je Madžarska glasno nasprotovala oboroževanju Ukrajine, tranzitu orožja, njenemu financiranju in vstopu v EU. Orban je namreč zagovarjal tezo, da oboroževanje Ukrajine zgolj podaljšuje vojno, Madžarska pa da se v to ne želi vpletati. Večina vlad držav članic EU in Nato ga je obtožila nudenja diplomatske in politične platforme Rusiji znotraj evropskega bloka.

Način Orbanovega vladanja je pritegnil tudi interes ameriške desnice. Ameriški podpredsednik J. D. Vance je pred madžarskimi volitvami odpotoval v Budimpešto in nagovoril Orbanove privržence ter pozval k ponovni izvolitvi zaveznika.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je Vance med dogodkom poklical po telefonu, je množici povedal, da je Orban "ohranjal državo na dobri poti" in da ZDA "stojijo z njim ves čas". Vance je že leta 2024 dejal, da je Orban "sprejel nekaj pametnih odločitev, od katerih se lahko v Združenih državah učimo". Budimpešto so obiskali tudi drugi vidni ameriški konservativci, kot sta Marco Rubio in Steve Bannon.

Nekdanji voditelj Fox News in vplivni komentator Tucker Carlson je teden dni oddajal iz Budimpešte, Orban pa je leta 2023 vodil Konservativno politično akcijsko konferenco (CPAC). Madžarska sicer gosti njeno evropsko izpostavo.

Fundacija Heritage je madžarski institucionalni model opisala kot 'predlogo za upravljanje', analitiki pa so dokumentirali povezave med arhitekti konservativnega političnega načrta Projekta 2025 in možganskimi trusti, povezanimi s Fideszom.

Težave z EU, pritisk in sankcije Bruslja

Ves ta čas pa v Bruslju niso sedeli križem rok. Ko je Orbanov ugled v ZDA naraščal, so se njegove politike srečale z odporom Evrope in njenega vodstva. Evropski parlament je leta 2018 proti Madžarski sprožil postopek v skladu s 7. členom pogodbe o Evropski uniji, ki lahko državi članici odvzame glasovalno pravico, čeprav Evropski svet o tem ni nikoli glasoval.

Viktor Orban
FOTO: AP

Evropska komisija je zaradi pomislekov glede pravne države zamrznila približno 18 milijard evrov evropskih sredstev, Madžarska pa je konec leta 2025 izgubila več kot milijardo evrov kohezijskih sredstev, ker do roka ni izvedla zahtevanih protikorupcijskih reform.

Fidesz je leta 2021 zapustil skupino Evropske ljudske stranke (EPP).

Viktor Orban Madžarska

Magyar poziva k odstopu vse Orbanove 'marionete'

Velikonočno premirje trajalo le 38 minut

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polkavalčekrokenrol
13. 04. 2026 10.41
Naše domoljubne sektaše bolj boli poraz Viktatorja kakor poraz Janšeta,kaj vse ne bodo izumili samo da se prikrije da je njihov vzornik na tleh in težko se bo pobral,če se sploh bo
Bella Ciao1
13. 04. 2026 10.36
JJ nikoli ne bo imel kar imajo tudi tisti najhujši diktatorji ala Orban. Da je gospod in prizna poraz, ki ga JJ sicer doživlja vse življenje. To je razlika med cvilečim otrokom in odraslim politikom
Aijn Prenn
13. 04. 2026 10.40
JJ ni cvileči otrok. JJ je zagrizeni maščevalec za vsako ceno. Škodovati vsakomur, za katerega meni, da mu je povzročil "bolečo krivico", pa ne glede na to, če si s tem umaže ime do skrajnosti. To je JJ.
Zmaga Ukrajini
13. 04. 2026 10.30
Tudi pri nas bo neizmerno veselje, ko se bomo končno znebili arestanta jajota. Morda kmalu...
Aijn Prenn
13. 04. 2026 10.37
Če ne prej, na naslednjih predčasnih volitvah. Tale izbor predsednika DZ je marsikomu, ki je bil prej slep in gluh, izbistril pogled.
Zmaga Ukrajini
13. 04. 2026 10.25
Če bi bolj poslušal svoje ljudi, ki so mu vsakič znova jasno pokazali, da ne marajo povezav z mosskovijo, bi bilo morda drugače. Tako se je pa tako močno priklopil na putlerjev denar, da ni več zmogel nobene objektivne presoje. Popoln putlerjev plačanec in razdiralec EU. Očitno mu ni mogel več pomagati mecen putler, niti nora trampljeva administracija. Morda bo najbolje, da spakira in prav hitro odide "v eksotične kraje", ker ne dvomim, da se bodo začele temeljite preiskave izvora denarja za njegovo Hatvanpuszto, ... in še marsičesa drugega.
Aijn Prenn
13. 04. 2026 10.16
Zgodovino naj opisujejo zgodovinarji. To je preteklost.
Bella Ciao1
13. 04. 2026 10.04
Bravo. Upajmo, da je to res začetek zatona skrajno desnih uničevalcev normalnega življenja v celi Evropi. Madžari so res grdo to prestali ..v 16 letih uničenje skoraj vseh demokratičnih pravnih socialnih temeljev države in že večina na poti v revščino. Obnova bo trajala desetletje ali več....lep primer in opomin slovenskim rodesnim Butalcem, ki volijo večne hujskače, manipulante in izdajalce Slovenije in volilcev.
bibaleze
Portal
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
To so besede, ki jih je Kajina mama namenila Karlu
To so besede, ki jih je Kajina mama namenila Karlu
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: od 1.481,88 do skoraj 2.800 evrov. Zakaj tolikšne razlike?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
