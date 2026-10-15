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Slovenija

Od prvih diplomatskih korakov do konca mandata: Steinmeier znova v Ljubljani

Ljubljana, 15. 10. 2026 20.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Pirc Musarjeva in Steinmeir

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je v sklopu srečanja skupine Arraiolos sestala z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem. Govorila sta o odnosih med državama in aktualnih mednarodnih temah, pri čemer sta se zavzela za odločno podpiranje Ukrajine v njenem boju proti "nedopustni ruski invaziji".

V pogovoru o aktualnih evropskih in mednarodnih izzivih sta predsednika tudi poudarila pomen tesnega sodelovanja v EU, zvezi Nato in v okviru Združenih narodov, so sporočili z urada predsednice. Nataša Pirc Musar je ob tem posebej izpostavila nujnost ohranjanja učinkovitega multilateralizma, spoštovanja mednarodnega prava in krepitve zaupanja v mednarodne institucije.

Pri dvostranskih odnosih sta posebno pozornost namenila gospodarskemu sodelovanju ter novim priložnostim na področjih inovacij, umetne inteligence, digitalizacije, naprednih tehnologij in vesoljske industrije. Pirc Musar je pozdravila uspešno sodelovanje pri izstrelitvi slovenskega satelita Trisat-S z nemško raketo Spectrum ter izpostavila pomen izvajanja skupnega akcijskega načrta med državama za obdobje 2025–2028.

Pirc Musarjeva in Steinmeir
Pirc Musarjeva in Steinmeir
FOTO: Urad predsednice Republike Slovenije

Pirc Musar se je Franku-Walterju Steinmeierju, ki se mu marca prihodnje leto izteče mandat, zahvalila za odlično sodelovanje in njegov prispevek k utrjevanju prijateljskih odnosov Slovenije in Nemčije. Poudarila sta pomen nadaljnje krepitve strateškega partnerstva.

Srečanje je imelo posebno simboliko, saj se je Steinmeier v vlogi zunanjega ministra Nemčije decembra 2005 v Ljubljani udeležil ministrskega zasedanja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), kar je bil eden njegovih prvih mednarodnih nastopov v vlogi prvega moža nemške diplomacije.

Pirc Musarjeva in Steinmeir
Pirc Musarjeva in Steinmeir
FOTO: Urad predsednice Republike Slovenije

"Slovenija je tako del začetka in zaključka tega pomembnega poglavja njegove izjemne državniške poti," so v sporočilu za javnost navedli na uradu.

Pirc Musar, ki se je na obisku pri nemškem kolegu nazadnje mudila februarja letos, danes in v petek gosti srečanje predsednikov evropskih držav skupine Arraiolos. V Slovenijo je prispelo 11 predsednikov, ki bodo po napovedih največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet.

Pirc Musarjeva in Steinmeir
Pirc Musarjeva in Steinmeir
FOTO: Urad predsednice Republike Slovenije
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Nataša Pirc Musar Frank-Walter Steinmeier Slovenija Nemčija skupina Arraiolos

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