Kaj imajo skupnega dobra družba, zanimiva vprašanja in možnost obiska enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji? Vse to združuje Triglav pub kviz , ki novembra prihaja še v štiri slovenska mesta. S prijatelji, sodelavci ali družinskimi člani sestavite ekipo, preverite svoje splošno znanje in se poskusite prebiti vse do velikega finala.

Štirje člani, splošno znanje in dobra mera tekmovalnosti

Za sodelovanje ne potrebujete posebnega strokovnega znanja. Pomembni so predvsem razgledanost, ekipni duh in kanček sreče. Čakajo vas raznolika vprašanja iz splošnega znanja, sproščeno vzdušje in priložnost, da vsak član ekipe prispeva svoj delček k skupnemu uspehu. Za kviz izkušnjo bo poskrbel izkušeni kviz mojster Rok Šinkovec, ki bo pripravil zanimiva vprašanja in poskrbel za pravo mero izziva ter zabave.

Prijava je lahko brezplačna, sodelujete pa tudi v dobrem projektu

Za sodelovanje je potrebna predhodna prijava, saj je število ekip na posamezni lokaciji omejeno. Če pri prijavi uporabite promocijsko kodo DKP5, je sodelovanje brezplačno. Prijavite se lahko tudi brez promocijske kode. V tem primeru znaša prijavnina za štiričlansko ekipo 15 evrov, celoten znesek pa bo namenjen programu Mladi upi . Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu z njim podpirata mlade talente pri razvoju njihovega potenciala. Tako lahko ob prijetnem večeru s prijatelji prispevate tudi k podpori mladih, ki razvijajo svoje talente in uresničujejo ambicije.

Najboljša ekipa Triglav pub kviza bo prejela VIP-obisk finala svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici 2027. FOTO: Arhiv ponudnika

Najboljše ekipe čakajo veliki finale in Planica 2027

Triglav pub kviz je tudi priložnost za tekmovanje z ekipami iz drugih slovenskih mest. Na vsakem lokalnem kvizu se bosta namreč najboljši dve ekipi uvrstili v veliki finale, ki bo 19. januarja 2027 v Triglav Labu v Ljubljani. Tam se bodo pomerile najboljše ekipe, zmagovalno četverico pa čaka posebna nagrada: VIP-obisk finala svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici 2027. Pot do Planice se tako začne na enem od lokalnih kviz večerov. Morda bo prav vaša ekipa tista, ki bo pokazala največ znanja in si zagotovila nepozabno športno doživetje.

Kje in kdaj se lahko pridružite?

Triglav pub kviz bo v prihodnjih dneh potekal še v petih slovenskih mestih: - 18. november 2026 | Novo mesto – Art Cafe, Novi trg 5 - 19. november 2026 | Postojna – Kavarna Kras, Tržaška 1 - 24. november 2026 | Ljubljana – WOOP Arena, Moskovska 10 - 25. november 2026 | Maribor – Kavarna Astoria, Slovenska 2 - 26. november 2026 | Koper – Restavracija Bazilika, Ankaranska 2 Veliki finale bo 19. januarja 2027 v Triglav Labu na Dunajski 20 v Ljubljani.

Sestavite ekipo in preizkusite svoje znanje