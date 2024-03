Maske, hitri testi in potrdila: minila so že štiri leta

Pred štirimi leti je Slovenija razglasila epidemijo covida-19 in zaprla državo. Ko smo v začetku leta 2020 dobivali prve novice o koronavirusu in gledali posnetke s Kitajske se je zdelo vse daleč stran. Nato je virus prihajal vse bliže - pretresli so nas grozljivi prizori iz italijanskega Bergama, kjer so trupla umrlih odvažali kar s tovornjaki. In nato prvi primeri pri nas. Strah in negotovost pred neznanim, razsežnosti, ki si jih nihče ni predstavljal, zdravniki so pregorevali, bolnišnice pokale po šivih. Kako danes na tisti čas gleda infektologinja, takrat vodja svetovalne skupine za covid?