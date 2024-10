Od Rebel škornjev do Mary Jane salonarjev: Nepozabne stilske kombinacije in must-have čevlji za to sezono

Jesenska modna scena letošnjega leta prinaša drznost, raznolikost in obilico možnosti za igro s stilskimi kombinacijami. Čevlji so ključni element vsake garderobe, zato so letošnji trendi še posebej osredotočeni na izražanje močnih modnih zgodb skozi obutev.

OGLAS

Robustni podplati, retro slogi in uporniške silhuete kraljujejo na modnih brveh, kar pomeni, da bo letošnja jesen polna samozavestnih, izrazitih stilov. Deichmannova nova kolekcija bo zagotovo poskrbela za hitrejši utrip srca, saj prinaša čudovite kombinacije za čisto vsak okus in žep. Poglejmo si, kateri čevlji bodo to jesen nepogrešljivi in kako jih najbolje kombinirati. Rebel škornji – uporniški duh v ospredju

icon-expand

Če iščete čevlje, ki bodo poudarili vaš drzen in močan stil, so rebel škornji – absolutni must-have te sezone - prava izbira. Letos se ponovno vračajo v ospredje kot ključen kos za urbani videz. Ti robustni, včasih celo masivni škornji z različnimi višinami podplatov prinašajo edinstveno kombinacijo udobja in stila. Rebel škornji so popolni za kombiniranje z usnjenimi kosi, širokimi hlačami ali pa celo z lahkimi, ženstvenimi oblekami, kar ustvari zanimiv kontrast. Ne glede na to, ali se odločite za klasične črne modele ali različice z dodatnimi kovinskimi detajli, so rebel škornji obvezen modni dodatek te sezone. Mary Jane salonarji – retro eleganca za sodobno žensko

icon-expand

Mary Jane salonarji so sinonim za klasično eleganco z retro pridihom, ki se to jesen vrača na velika vrata. Z značilnim paščkom čez nart so to čevlji, ki v enaki meri ponujajo udobje in ženstvenost. Letos so na voljo v različnih barvnih odtenkih – od nežno kremnih do drzne črne, s čimer jih zlahka vključite v vsakodnevne ali bolj formalne stilske kombinacije. V novi Deichmann kolekciji so na voljo tudi v letošnji it barvi sezone – bordo, s katero boste še prav posebej izstopale in s katero lahko poljubno kombinirate skorajda čisto vse ostale barve jeseni!

icon-expand

Odlično se prilegajo oblekam in krilom, a jih lahko drznejše fashionistke kombinirajo tudi z ohlapnimi hlačami, za še bolj zanimiv videz. Mary Jane čevlji so resnično brezčasni kos, ki bo v vaši garderobi navduševal še dolgo po tej sezoni. Loaferke – udobje s stilom

icon-expand

Udobje in eleganca gresta letos z roko v roki, kar se odraža v priljubljenosti loaferk. Ti klasični nizki čevlji s subtilnimi detajli, kot so zaponke ali okrasni šivi, so letos v središču pozornosti. Nosite jih lahko tako s hlačami kot krili, odlično pa se podajo tudi k bolj poslovnemu videzu. Črna in rjava ostajata najpogostejši barvni izbiri, vendar se letošnja kolekcija spogleduje tudi z odtenki bordo rdeče in temno zelene, kar omogoča bolj drzne stilske eksperimente. Superge – vsestranska izbira za vsakodnevne kombinacije Superge ostajajo nepogrešljive tudi v hladnejših mesecih. Letos prevladujejo retro modeli in chunky superge, ki se odlično kombinirajo s športno-elegantnimi oblačili. Zaradi svoje praktičnosti in udobja jih lahko nosite ob skoraj vsaki priložnosti – od sproščenih vikend izletov do bolj sproščenih delovnih dni. Superge to sezono izstopajo v nevtralnih tonih, kot sta bela in siva, hkrati pa so na voljo tudi v bolj živahnih odtenkih, kar jih naredi popolne za popestritev vsakega outfita. V Deichmannovi novi kolekciji so med najbolj priljubljenimi adidas superge v letošnji najbolj trendni bordo / temno rdeči barvi, ki se čudovito vklopijo v malo bolj sproščene stajlinge, s svojim retro šik videzom pa zagotovo privabljajo pozornost.

icon-expand