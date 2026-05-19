Od rezultatov do sledilcev: nova moč sodobnega športa

Šport danes ne živi več samo na igriščih, stadionih, cestah in kolesarskih trasah. Vse bolj živi tudi na družbenih omrežjih, kjer športniki, ustvarjalci vsebin in javno prepoznavni posamezniki vsak dan gradijo odnos z ljudmi, ki jih spremljajo. Prav tam se pogosto oblikujejo zaupanje, vpliv in ugled.

Patricia Pangeršič in Robert Korošec sta ob športu in zdravem življenjskem slogu zgradila veliki digitalni skupnosti. Njuna zgodba zato ni povezana le z rekreacijo, osebnim zgledom ali premagovanjem meja, temveč tudi s pristno komunikacijo, povezovanjem in odgovornostjo do ljudi, ki jima sledijo.

"Šport mi pomeni ogromno. Zaradi zdravega življenjskega sloga se v svojem telesu počutim dobro in močno. Tako sem lahko najboljša verzija sebe, kot mami, žena, prijateljica," pravi Patricia Pangeršič. Prav iz želje, da bi tudi drugim pokazala, kako lahko zdrav življenjski slog spremeni počutje in pogled nase, je nastala tudi Fit akademija.