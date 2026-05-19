Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Od rezultatov do sledilcev: nova moč sodobnega športa

Ljubljana, 19. 05. 2026 18.52 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
POP TV
Patricia Pangeršič

Patricia Pangeršič, Robert Korošec in Jernej Smisl bodo na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi v pogovoru, ki ga bo vodila novinarka 24ur Špela Bezjak Zrim, odprli vprašanje, ki postaja v športu vse pomembnejše: kako se danes gradi ugled, zakaj zaupanje ni več samoumevno in kakšno moč imajo digitalne skupnosti.

Šport danes ne živi več samo na igriščih, stadionih, cestah in kolesarskih trasah. Vse bolj živi tudi na družbenih omrežjih, kjer športniki, ustvarjalci vsebin in javno prepoznavni posamezniki vsak dan gradijo odnos z ljudmi, ki jih spremljajo. Prav tam se pogosto oblikujejo zaupanje, vpliv in ugled.

Patricia Pangeršič in Robert Korošec sta ob športu in zdravem življenjskem slogu zgradila veliki digitalni skupnosti. Njuna zgodba zato ni povezana le z rekreacijo, osebnim zgledom ali premagovanjem meja, temveč tudi s pristno komunikacijo, povezovanjem in odgovornostjo do ljudi, ki jima sledijo.

"Šport mi pomeni ogromno. Zaradi zdravega življenjskega sloga se v svojem telesu počutim dobro in močno. Tako sem lahko najboljša verzija sebe, kot mami, žena, prijateljica," pravi Patricia Pangeršič. Prav iz želje, da bi tudi drugim pokazala, kako lahko zdrav življenjski slog spremeni počutje in pogled nase, je nastala tudi Fit akademija.

Patricia Pangeršič
Patricia Pangeršič
FOTO: POP TV

Robert Korošec šport, v njegovem primeru kolesarstvo, razume kot prostor miru, discipline in premagovanja osebnih meja. "Šport je zame sprostitev, mir, borba, disciplina, velika motivacija in eno veliko zadovoljstvo, da zmorem več, kot sem kadarkoli mislil," je izpostavil.

Njuna primera kažeta, da se ugled v sodobnem športu ne gradi več samo z rezultati, ampak tudi z odnosom. Ljudje ne spremljajo več le dosežkov, temveč tudi zgodbe, vrednote, vsakodnevne navade in način, kako posameznik komunicira s svojo skupnostjo.

Robert Korošec
Robert Korošec
FOTO: POP TV

Na to opozarja tudi Jernej Smisl iz Pristop Sports. "V sodobnem športu ugled ni več samo posledica rezultatov, ampak način, kako športnik, klub ali organizacija gradi zaupanje. Navijači, partnerji in javnost danes ne spremljajo več le igre, temveč tudi vrednote, odzive in komunikacijo. Prav zato postaja ugled ena ključnih valut dolgoročnega razvoja v športu," je izpostavil.

Jernej Smisl
Jernej Smisl
FOTO: POP TV

Panel Moč ugleda v sodobnem športu na konferenci Platforme bo odprl vprašanja, kako športniki in ustvarjalci vsebin danes gradijo zaupanje, kako se okrog njih oblikujejo digitalne skupnosti ter zakaj sta pristna komunikacija in odgovoren odnos do sledilcev postala pomemben del sodobnega športa.

Vstopnice za konferenco Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija v Cukrarni v Ljubljani, so že na voljo na spletni strani platforma.si.

platforma patricia pangeršič Robert Korošec šport sledilci

'Voznik je bil popolnoma trezen, vozil je pod omejitvijo'

Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem

24ur.com Slovenija – športna velesila: kako izkoristiti naš globalni potencial?
24ur.com Šport kot industrija prihodnosti: kdo ustvarja vrednost in kam se razvija?
24ur.com Vilfan: Šport potrebuje svoje ministrstvo
Moskisvet.com Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij
Zadovoljna.si Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij
24ur.com Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij
24ur.com Meje uspeha slovenskega športa: vrhunski rezultati, a sistem na preizkušnji
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
19. 05. 2026 19.17
Ja z joškam in dobro ritjo se da marsikaj zgradit on line. :)) Kot pravi stari pregovor: če imaš samo limone, delaj limonado 😄😄
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Glavobol? Ne, možganski tumor
Glavobol? Ne, možganski tumor
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
dominvrt
Portal
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713