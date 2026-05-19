Od rezultatov do sledilcev: nova moč sodobnega športa

Šport danes ne živi več samo na igriščih, stadionih, cestah in kolesarskih trasah. Vse bolj živi tudi na družbenih omrežjih, kjer športniki, ustvarjalci vsebin in javno prepoznavni posamezniki vsak dan gradijo odnos z ljudmi, ki jih spremljajo. Prav tam se pogosto oblikujejo zaupanje, vpliv in ugled.
Patricia Pangeršič in Robert Korošec sta ob športu in zdravem življenjskem slogu zgradila veliki digitalni skupnosti. Njuna zgodba zato ni povezana le z rekreacijo, osebnim zgledom ali premagovanjem meja, temveč tudi s pristno komunikacijo, povezovanjem in odgovornostjo do ljudi, ki jima sledijo.
"Šport mi pomeni ogromno. Zaradi zdravega življenjskega sloga se v svojem telesu počutim dobro in močno. Tako sem lahko najboljša verzija sebe, kot mami, žena, prijateljica," pravi Patricia Pangeršič. Prav iz želje, da bi tudi drugim pokazala, kako lahko zdrav življenjski slog spremeni počutje in pogled nase, je nastala tudi Fit akademija.
Robert Korošec šport, v njegovem primeru kolesarstvo, razume kot prostor miru, discipline in premagovanja osebnih meja. "Šport je zame sprostitev, mir, borba, disciplina, velika motivacija in eno veliko zadovoljstvo, da zmorem več, kot sem kadarkoli mislil," je izpostavil.
Njuna primera kažeta, da se ugled v sodobnem športu ne gradi več samo z rezultati, ampak tudi z odnosom. Ljudje ne spremljajo več le dosežkov, temveč tudi zgodbe, vrednote, vsakodnevne navade in način, kako posameznik komunicira s svojo skupnostjo.
Na to opozarja tudi Jernej Smisl iz Pristop Sports. "V sodobnem športu ugled ni več samo posledica rezultatov, ampak način, kako športnik, klub ali organizacija gradi zaupanje. Navijači, partnerji in javnost danes ne spremljajo več le igre, temveč tudi vrednote, odzive in komunikacijo. Prav zato postaja ugled ena ključnih valut dolgoročnega razvoja v športu," je izpostavil.
Panel Moč ugleda v sodobnem športu na konferenci Platforme bo odprl vprašanja, kako športniki in ustvarjalci vsebin danes gradijo zaupanje, kako se okrog njih oblikujejo digitalne skupnosti ter zakaj sta pristna komunikacija in odgovoren odnos do sledilcev postala pomemben del sodobnega športa.
Vstopnice za konferenco Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija v Cukrarni v Ljubljani, so že na voljo na spletni strani platforma.si.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.