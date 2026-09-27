Od rute do dolgega krila

V Italiji so bili odzivi hitri in ostri, pa tudi zelo različni, odvisni precej od politične pripadnosti.

Če se vrnem k prepovedi prekrival za dekleta muslimanske vere. Tema, ki ima toliko različnih kontekstov in interpretacij, da me bega že nekaj časa, pravzaprav odkar je Francija kot prva šla leta 2004 v podobno prepoved v šolah.

Ravno takrat nekje je izšla knjiga, avtobiografija iranske avtorice Azar Nafisi, Branje Lolite v Teheranu. Nafisi v njej izredno precizno in boleče opiše, kako je s prihodom verske države s Homeinijem izgubljala kot ženska vso svobodo, simbol tega je bilo pokrivalo.

Pokrivala imajo sicer pestro zgodovino. Težko si predstavljamo, da so prav v Iranu nekoč, že pred drugo svetovno vojno v času Reze Šaha Pahlavija, po vzoru Kemala Atatürka v Turčiji želeli modernizirati državo na način zahodnih držav, včasih tudi tako, da so policisti ženskam rute z glav nasilno trgali in zahtevali, da se ne pokrivajo.

Za povsem pravo sliko je treba povedati, da danes v Iranu ženske sicer niso brez vseh pravic, lahko delajo, lahko se ločijo, hodijo v šolo, študirajo. Še vedno pa ni pozabljena smrt 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, ki jo je do smrti pretepla moralna policija, ker ji je izpod rute pobegnilo nekaj pramenov las. Zgodilo se je pred štirimi leti in podobne stvari se dogajajo tudi danes.

V Afganistanu je položaj žensk še precej hujši, popolnoma brezpraven in grozljiv. Samo obvezne rute bi bile zanje, kot se morda cinično sliši, velikanski napredek, zdaj so dejansko zapredki blaga, brez oblik, brez glasu, v javnosti se jih ne sme ne samo videti, ampak tudi slišati, in to v dobesednem pomenu. Šola zanje je samo osnovna.

Ob tem vedenju, kakšno orodje represije nad ženskami so ponekod že njihova zapovedana oblačila, bi seveda vsako prepoved nikabov, pa tudi hidžabov takoj podprli.

Vendar pa je kontekst takšnih prepovedi v Evropi, kot opozarjajo predvsem nevladne organizacije, precej drugačen in posega tudi na marsikatero področje pravic in svoboščin.

Dejstvo je, da pokrivala, posebej nikab, to je oblačilo, ki te čisto prekriva, denimo v Italiji, pa tudi drugje ni drugače, uporablja statistično zanemarljivo število deklet. V Italiji naj bi manj kot 100 deklet nosilo nikab, praktično nobena pa burke. Cel (politični) cirkus torej zaradi nekaj primerov. Ima pa velik simbolni pomen.

Glede prepovedi rut in drugih oblik prekrivanja so na zahodu precej različna mnenja. Mnoge organizacije, ki se s temi stvarmi ukvarjajo vsak dan, pravijo, da je prepoved lahko slaba, lahko se zgodi, da dekleta ne bodo več pustili, da obiskujejo šolo, in tako lahko izgubijo še tisto malo okno morebitne drugačne socializacije, kot le znotraj patriarhalne religiozne družine.

Nekatere si jo izberejo tudi same, kot del identitete. Vprašanje je tudi, ali prepoved nošenja verskih simbolov velja za vse enako. Kaj je s križi in drugimi simboli v šolah? Pa tudi, zakaj gre pogosto le za prepovedi, ki zadevajo ženske, dekleta. Zakaj ni prepovedana nošnja turbanov, kip, kaftanov, šekij, patk in tako naprej. Vse, kar sem naštela, so deli večinoma moških oblačil pri različnih verah. Izjema je spet Francija, kjer so prepovedane tudi kipe in izrazito veliki križi.