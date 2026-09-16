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Slovenija

Od samovozečih vozil do robotaksijev in nekoč tudi dostave z droni?

Ljubljana, 16. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Samovozeči robotski taksi

Kaj pomeni prelomna odločitev agencije za varnost v prometu, da se po slovenskih cestah lahko po novem vozijo tudi samovozeča vozila z nadzorom? To po mnenju ministrstva za infrastrukturo odpira vrata tudi robotskim taksijem v Sloveniji. Minister Jernej Vrtovec do konca leta napoveduje spremembo zakonodaje, ki bi omogočila prav to.

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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, zakaj meni, da je Teslin sistem FSD res že tako dober, da se lahko s takšnimi vozili vozi tudi po Sloveniji, odgovoril, da je preizkušen že v več državah EU, natančneje petih.

"Slovenija se je s to odločitvijo postavila na svetovni zemljevid, končno smo na vrhu," je dejal ter dodal, da je njihova vlada odprta za razvoj, nove tehnologije in inovacije. Ponosen pa je tudi, da je novico o odobritvah teh vozil v Sloveniji retvital tudi lastnik Tesle Elon Musk. "Ta video si je ogledalo več milijonov ljudi - tu gre tudi za veliko promocijo Slovenije," je dejal.

Vrtovec je spomnil, da je pobudo, da Agencija AVP sprejme model avtonomne vožnje s strani Tesle, dal že julija, ko je tudi X-nil: "V kratkem tudi v Sloveniji." "Vesel sem, da smo nato naredili ta korak in speljali to zgodbo v Sloveniji, ki je fascinantna in na katero smo res ponosni," je dejal.

'Čez 10 let, verjemite, bo avtonomna vožnja nekaj popolnoma običajnega'

Glede skrbi, da Tesla zbira podatke o svojih uporabnikih, pa je odgovoril, da je to stvar uporabnika: "Če uporabnik želi takšno storitev, to aplikacijo pač naroči. Če je ne želi, pa vozi običajno kot ostali vozniki." Prepričan je sicer, da bo avtonomna vožnja čez 10 let nekaj povsem običajnega.

Za robotaksije, ki nimajo voznika, je medtem po njegovih besedah treba spremeniti zakonodajo. Podobno imajo urejeno že v drugih državah, kot primer je navedel Zagreb, verjame pa, da bi bila lahko naslednja tudi Ljubljana, Celje, Maribor. Napoveduje, da bo za to potrebna zakonodaja sprejeta do konca leta.

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Odprti pa da so medtem tudi za druge nove tehnologije, kot je na primer prevoz hrane, zdravil in drugih surovin z droni: "Tudi na tem področju bomo začeli spreminjati zakonodajo, da bomo omogočili ljudem lažje nakupe brez mobilnosti - da lahko preko drona na primer naroči hrano z Wolta."

Kako pa se usmerjenost k novim tehnologijam sklada z ukinitvijo subvencij za nakup električnih vozil? Ministru se ne zdi pravično, da nekateri za svoje potrebe kupujejo 12 let stare avtomobile, medtem ko si premožnejši kupujejo električna vozila, zraven pa dobijo še subvencijo.

Prepričan je, da sistem subvencij izkrivlja trg. "Sem proti tovrstnemu subvencioniranju, ker mora tehnologija tako napredovati, da bodo ljudje sami rekli, da se jim splača kupiti električno vozilo, brez subvencij. Podporo pa potrebujejo v tem primeru brez izkrivljanja trga tudi tisti, ki si tovrstnih avtomobilov ne morejo kupiti. Tu moramo biti uravnoteženi," je še dodal.

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