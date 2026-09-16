Od samovozečih vozil do robotaksijev in nekoč tudi dostave z droni?

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, zakaj meni, da je Teslin sistem FSD res že tako dober, da se lahko s takšnimi vozili vozi tudi po Sloveniji, odgovoril, da je preizkušen že v več državah EU, natančneje petih.

"Slovenija se je s to odločitvijo postavila na svetovni zemljevid, končno smo na vrhu," je dejal ter dodal, da je njihova vlada odprta za razvoj, nove tehnologije in inovacije. Ponosen pa je tudi, da je novico o odobritvah teh vozil v Sloveniji retvital tudi lastnik Tesle Elon Musk. "Ta video si je ogledalo več milijonov ljudi - tu gre tudi za veliko promocijo Slovenije," je dejal.

Vrtovec je spomnil, da je pobudo, da Agencija AVP sprejme model avtonomne vožnje s strani Tesle, dal že julija, ko je tudi X-nil: "V kratkem tudi v Sloveniji." "Vesel sem, da smo nato naredili ta korak in speljali to zgodbo v Sloveniji, ki je fascinantna in na katero smo res ponosni," je dejal.