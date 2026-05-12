Slovenija

Prihaja izrazita hladna fronta s padavinami, v Cerknem plaz zasul strugo

Ljubljana, 12. 05. 2026 07.31 pred eno minuto 3 min branja 3

Avtor:
N.L. STA
Pomladni sneg

Od danes do četrtka godujejo ledeni možje Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo hladna fronta dosegla v naslednjih urah. Medtem se na zahodu že pojavljajo predfrontalne plohe in nevihte. Dopoldne in sredi dneva se bodo padavine, krajevno tudi nevihte, od severa hitro razširile nad vso Slovenijo. Močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom so že zvečer v delu države povzročile nekaj nevšečnosti. Veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrešji, meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte.

Predfrontalne plohe in nevihte zjutraj na zahodu.
FOTO: Arso

Dopoldne nas bo od severa prešla hladna fronta, plohe in nevihte se bodo spet razširile nad večji del Slovenije. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo ob padavinah za krajši čas spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Predvsem v krajih nad 800 m bo zato možen tudi snegolom.

V notranjosti Slovenije bo prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Temperature pa bodo občutno nižje, jutranje večinoma od 6 do 12, popoldanske od 9 do 12 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo le na Primorskem.

Opozorilo pred močnimi sunki vetra velja za celotno Slovenijo. Sunki bodo ponekod lahko presegli 70 km/h, zato bo možen tudi vetrolom. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi, predvsem na jugovzhodu, kjer bo vetrovni strig najmočnejši, pa tudi sodra.

Oranžni alarm
FOTO: Arso

Popoldne se bo vreme hitro umirilo, do večera pa bodo padavine od zahoda postopno oslabele. Popoldanske temperature bodo nižje od jutranjih. Če so trenutno večinoma med 8 in 13, bodo popoldne, tudi ob postopni razjasnitvi, marsikje le še med 5 in 10 stopinj Celzija.

Nestanovitno vreme bo vplivalo tudi na sosednje pokrajine, kjer se bodo padavine širile proti severnemu Jadranu, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, ob Jadranu pa bo zapihala burja.

'Mokra' Zofka bo upravičila ime

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. Četrtek bo dokaj sončen, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Tudi v petek, ko goduje sv. Zofija, v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi "mokra Zofka", bo spremenljivo do pretežno oblačno in bo občasno deževalo.

V mraziščnih legah bo v sredo zjutraj možna slana.
FOTO: Luka Kotnik

Povečana vodnatost rek

Po podatkih Arsa bodo danes začele naraščati reke v osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji. Ob tem bo večina rek narasla do srednje vodnatosti, posamezne reke v več delih države pa bodo danes prehodno dosegle velike pretoke. Ob pojavu močnejših neviht z nalivi se lahko na območjih osrednje in jugovzhodne Slovenije razlijejo manjši hudourniški vodotoki.

Z ledenimi možmi je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, da če na Pankracija sonce peče, sladko vince v klet poteče, ali pa, da po svet'mu Servati ni mraza se bati.

Preberi še Bodo ledeni možje res zamrznili maj in kakšno bo poletje?

Podrto drevje, zaliti objekti, plaz zasul strugo

V centru za obveščanje so v povezavi z močnim vetrom zabeležili 19 dogodkov. Veter je v večini primerov podiral drevesa, v dveh primerih je razkril ostrešji in prelomil mlaj. Na regionalni cesti Logatec-Vrhnika je drevo padlo na osebno vozilo. Gasilci so drevo razžagali in ga umaknili s cestišča ter preventivno podrli še tri drevesa, ki so nevarno visela na cesto. Nastala je samo gmotna škoda na vozilu.

V naselju Dolenji Novaki v občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte ob potoku. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, obveščena sta bila civilna zaščita in dežurni delavec Hidrotehnika, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Podrta drevesa so gasilci med drugim odstranjevali še v občinah Tolmin, Kanal ob Soči, Piran, Grad, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi.

Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalivala objekte, med drugim je v Novi Gorici zalilo prostore lokala, voda je ogrožala tudi stanovanjski objekt.

bb5a
12. 05. 2026 08.44
Res ne vem kdo bi psa sprehajal po travniku med tem ko pada toča, da ne vidš 10m pred sabo...
wsharky
12. 05. 2026 08.17
še dobro da prihaja na oblast naš Janša, nam bo še zelo vroče
totnhem
12. 05. 2026 08.46
Spet ti je Luka podaril drogo.
