Prihaja izrazita hladna fronta s padavinami, v Cerknem plaz zasul strugo

Dopoldne nas bo od severa prešla hladna fronta, plohe in nevihte se bodo spet razširile nad večji del Slovenije. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo ob padavinah za krajši čas spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Predvsem v krajih nad 800 m bo zato možen tudi snegolom. V notranjosti Slovenije bo prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Temperature pa bodo občutno nižje, jutranje večinoma od 6 do 12, popoldanske od 9 do 12 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo le na Primorskem. Opozorilo pred močnimi sunki vetra velja za celotno Slovenijo. Sunki bodo ponekod lahko presegli 70 km/h, zato bo možen tudi vetrolom. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi, predvsem na jugovzhodu, kjer bo vetrovni strig najmočnejši, pa tudi sodra.

Popoldne se bo vreme hitro umirilo, do večera pa bodo padavine od zahoda postopno oslabele. Popoldanske temperature bodo nižje od jutranjih. Če so trenutno večinoma med 8 in 13, bodo popoldne, tudi ob postopni razjasnitvi, marsikje le še med 5 in 10 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme bo vplivalo tudi na sosednje pokrajine, kjer se bodo padavine širile proti severnemu Jadranu, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, ob Jadranu pa bo zapihala burja.

'Mokra' Zofka bo upravičila ime

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. Četrtek bo dokaj sončen, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Tudi v petek, ko goduje sv. Zofija, v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi "mokra Zofka", bo spremenljivo do pretežno oblačno in bo občasno deževalo.

Povečana vodnatost rek

Po podatkih Arsa bodo danes začele naraščati reke v osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji. Ob tem bo večina rek narasla do srednje vodnatosti, posamezne reke v več delih države pa bodo danes prehodno dosegle velike pretoke. Ob pojavu močnejših neviht z nalivi se lahko na območjih osrednje in jugovzhodne Slovenije razlijejo manjši hudourniški vodotoki. Z ledenimi možmi je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, da če na Pankracija sonce peče, sladko vince v klet poteče, ali pa, da po svet'mu Servati ni mraza se bati.

