Slovenija
Od skrivnosti sadja do tehnologije: kemija navdušila mlade
Zakaj breskev ali banana dišita? Kako lahko gorivna celica poganja hibridni avtomobilček? In ali lahko kemijska reakcija poteka na površini, manjši od enega milimetra? Tudi to so srednješolci raziskovali v okviru dneva odprtih vrat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Skozi vrsto poskusov in delavnic so jim profesorji in študenti skušali približati različna področja kemije.
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